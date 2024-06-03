В США призвали Киев начать наступление для укрепления позиций на переговорах

Вооружённым силам Украины (ВСУ) нужно срочно переходить в контрнаступление, чтобы на переговорах с Москвой Киев мог быть на более сильных позициях. Об этом заявил обозреватель американской газеты Foreign Policy (FP).
«Если Украина... займет больше территории, то будет больше рычагов воздействия, чем сейчас, для формирования политического урегулирования», — пишет издание. Украине нужны информационные успехи, подкрепленные на поле боя. Демонстрация необходима и для того, чтобы Запад не сократил объем помощи Киеву.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее снова отказался от переговоров с Россией. В настоящее время диалог Киева и Москвы «нереалистичен», сказал он в интервью газете Guardian. Мирное соглашение, по его мнению, будет «ловушкой», пишет «Национальная служба новостей». Президент России Владимир Путин в ходе пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан заявлял, что Москва готова и дальше продолжать переговоры по Украине. Но что будут предлагать России— неизвестно, добавил российский лидер.
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