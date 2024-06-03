«Роскосмос» обеспокоен нехваткой средств на спутники

Корпорация «Роскосмос» не сможет произвести четыре из шести геостационарных спутников в рамках Стратегии развития отрасли связи до 2035 года из-за отсутствия финансирования. Об этом заявил директор департамента перспективных программ и проекта «Сфера» госкорпорации Сергей Прохоров.
«Корпорация „Роскосмос“ не сможет произвести четыре из шести геостационарных спутников, предусмотренных в Стратегии развития отрасли связи до 2035 г., из-за отсутствия финансирования. Именно такие спутники обеспечивают работу каналов связи между Россией и дружественными странами», — заявил Прохоров на XVI Федеральной конференции ComNews Satellite Russia, передают «Ведомости».
Активный срок службы к 2030 году завершится как минимум у шести из 17 геостационарных аппаратов. Из шести аппаратов, которые производит компания «Информационные спутниковые системы им. Решетнева» (входит в состав корпорации «Роскосмос» — прим. URA.RU) заказаны только два. Но, развивая долгосрочные низкоорбитальные и среднеорбитальные группировки, не берется во внимание связности России с дружественными странами. «Это было и будет за геостационарными системами», — заявил Прохоров.
Правительство РФ ранее утвердило Стратегию развития отрасли связи до 2035 года. Как в ней прописано, отечественное оборудование стандартов 5G и 6G-Ready запустят в опытную эксплуатацию до 2030 года и 2035 года, соответственно. Достижение целей обеспечит технологический суверенитет и национальный контроль за системами связи, пишет «Национальная служба новостей» со ссылкой на слова вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
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