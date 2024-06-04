Бастрыкин запросил доклад по делу о таксисте, высадившем на МКАД ветеранов СВО

04 июня 2024 в 06:45 Размер текста - 17 +

Бастрыкин поручил разобраться в деле оскорбившего россиян таксиста Фото: Следственный комитет РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Таксис попытался высадить на МКАД пассажиров, которые обсуждали теракт в «Крокус Сити Холле». При этом на помощь он позвал своих коллег. Позже выяснилось, что гражданами были ветераны СВО. Инцидент с оскорблением участников спецоперации взял на контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. «По данному факту следственными органами СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти, враждебности, равное унижение человеческого достоинства)», — отметили в СК. Отчитаться о ходе расследования должен исполняющий обязанности руководителя ГСУ СК России по Москве Виталий Саксин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Таксис попытался высадить на МКАД пассажиров, которые обсуждали теракт в «Крокус Сити Холле». При этом на помощь он позвал своих коллег. Позже выяснилось, что гражданами были ветераны СВО. Инцидент с оскорблением участников спецоперации взял на контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. «По данному факту следственными органами СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти, враждебности, равное унижение человеческого достоинства)», — отметили в СК. Отчитаться о ходе расследования должен исполняющий обязанности руководителя ГСУ СК России по Москве Виталий Саксин.