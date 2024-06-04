Сгоревшая «дача Путина» и удар по французским инструкторам: о чем рассказал Песков журналистам

Песков: вопрос об объединении Алтая и Алтайского края на повестке не стоит

04 июня 2024 в 15:15 Размер текста - 17 +

Песков заявил, что ни один инструктор не сможет противиться российскому удару Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков провел беседу с журналистами, в ходе которой заявил, что инструкторы, занимающиеся подготовкой украинских военных, не смогут устоять под российским ударом. Он также развеял слухи об объединении Алтая и Алтайского края, которые появились после ухода с должности губернатора Алтая Олега Хорохорина. URA.RU собрало главные заявления, прозвучавшие в ходе разговора. Удар по французским инструкторам Песков отметил, что Россия продолжает СВО с целями и задачами, которые сформулировал верховный главнокомандующий. По его словам, у инструкторов, которые занимаются подготовкой ВСУ нет никакого иммунитета перед российским ударом. «Не важно, французские они или не французские», — заявил Песков. Встреча президента Боливии и Путина на ПМЭФ Боливийский лидер Луис Арсе будет присутствовать на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). «Это будет хороший повод для двух президентов пообщаться», — отметил Песков. Так называемая «дача Путина» На вопрос о сгоревшем здании, окрещенным как «дача Путина», Песков ответил, что Кремль не располагает информацией об этом объекте. По словам пресс-секретаря президента РФ, на Алтае отсутствует официальная резиденция главы государства. Страны отказываются от участия в конференции по Украине в Швейцарии Песков прокомментировал отказ некоторых стран участвовать в конференции по Украине. «Неучастие стран — понятная позиция. Страны не хотят принимать участие в мероприятие, в котором нет целеполагания», — заявил Песков. По его словам, без России обсуждать конфликт невозможно. Вмешательство российских агентов в проведение олимпиады Песков критически высказался о слухах насчет действий российских агентов, которые пытаются помешать проведению Олимпиады. «[Слухи] относятся скорее к категории огульной критики, которая не имеет никакой аргументации. Это является клеветой и ничем более», — заявил Песков. Ситуация с бывшим американским разведчиком Скоттом Риттером Относительно ситуации со Скоттом Риттером, который был снят с рейса в США, Песков выразил мнение, что на бывших сотрудников спецслужб могут распространяться определенные ограничения на выезд за границу, особенно в страны, которые рассматриваются как недружественные. «Он бывший сотрудник спецслужб, на него могут распространяться определенные ограничения на выезд за границу тем более во вражескую страну, а мы для них являемся вражеской страной, как и они для нас», — отметил пресс-секретарь президента. Отставка губернатора Алтая Олега Хорохордина По словам Дмитрия Пескова, Кремль не обсуждал возможное объединение регионов Алтая и Алтайского края. Так он прокомментировал слухи о возможном дальнейшем укрупнении регионов, которые появились в связи с отставкой губернатора Алтая Олега Хорохорина и возможной отставкой губернатора соседнего Алтайского края Виктора Томенко. «Каждый конкретный случай уникальный. Здесь нет обсуждения», — заявил Песков. Субсидии Морским перевозчикам Песков заверил, что снабжение Калининградской области морским путем является приоритетом для страны. «Обеспечение всем необходимым Калининграда морским путем является одним из абсолютных приоритетов нашей страны», — заявил пресс-секретарь главы РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков провел беседу с журналистами, в ходе которой заявил, что инструкторы, занимающиеся подготовкой украинских военных, не смогут устоять под российским ударом. Он также развеял слухи об объединении Алтая и Алтайского края, которые появились после ухода с должности губернатора Алтая Олега Хорохорина. URA.RU собрало главные заявления, прозвучавшие в ходе разговора. Песков отметил, что Россия продолжает СВО с целями и задачами, которые сформулировал верховный главнокомандующий. По его словам, у инструкторов, которые занимаются подготовкой ВСУ нет никакого иммунитета перед российским ударом. «Не важно, французские они или не французские», — заявил Песков. Боливийский лидер Луис Арсе будет присутствовать на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). «Это будет хороший повод для двух президентов пообщаться», — отметил Песков. На вопрос о сгоревшем здании, окрещенным как «дача Путина», Песков ответил, что Кремль не располагает информацией об этом объекте. По словам пресс-секретаря президента РФ, на Алтае отсутствует официальная резиденция главы государства. Песков прокомментировал отказ некоторых стран участвовать в конференции по Украине. «Неучастие стран — понятная позиция. Страны не хотят принимать участие в мероприятие, в котором нет целеполагания», — заявил Песков. По его словам, без России обсуждать конфликт невозможно. Песков критически высказался о слухах насчет действий российских агентов, которые пытаются помешать проведению Олимпиады. «[Слухи] относятся скорее к категории огульной критики, которая не имеет никакой аргументации. Это является клеветой и ничем более», — заявил Песков. Относительно ситуации со Скоттом Риттером, который был снят с рейса в США, Песков выразил мнение, что на бывших сотрудников спецслужб могут распространяться определенные ограничения на выезд за границу, особенно в страны, которые рассматриваются как недружественные. «Он бывший сотрудник спецслужб, на него могут распространяться определенные ограничения на выезд за границу тем более во вражескую страну, а мы для них являемся вражеской страной, как и они для нас», — отметил пресс-секретарь президента. По словам Дмитрия Пескова, Кремль не обсуждал возможное объединение регионов Алтая и Алтайского края. Так он прокомментировал слухи о возможном дальнейшем укрупнении регионов, которые появились в связи с отставкой губернатора Алтая Олега Хорохорина и возможной отставкой губернатора соседнего Алтайского края Виктора Томенко. «Каждый конкретный случай уникальный. Здесь нет обсуждения», — заявил Песков. Песков заверил, что снабжение Калининградской области морским путем является приоритетом для страны. «Обеспечение всем необходимым Калининграда морским путем является одним из абсолютных приоритетов нашей страны», — заявил пресс-секретарь главы РФ.