У французских военных, которые занимаются подготовкой военных украинского режима, нет никакого иммунитета от удара президента России Владимира Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«У любых инструкторов, которые занимаются подготовкой военных украинского режима нет никакого иммунитета. Не важно, французские они или не французские», — заявил Песков в разговоре с журналистами. Он отметил, что Россия продолжает СВО с целями и задачами, сформулированными верховным главнокомандующим.
Ранее колумнист издания The Washington Post (WP) Ли Хокстадер заявил, что Путин может ответить французскому лидеру Эммануэлю Макрону на его решение об отправке военных инструкторов на Украину. По мнению Хокстадера, Путин якобы способен ударить по инструкторам Франции, чтобы унизить Макрона.
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