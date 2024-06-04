В Кремле впервые прокомментировали пожар на даче, которую приписывают Путину

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Песков сообщил, что сгоревшая так называемая дача Путина охраняется ФСО
Песков сообщил, что сгоревшая так называемая дача Путина охраняется ФСО Фото:

На Алтае нет резиденций Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее СМИ и соц.сети стали распространять информацию о том, что в Республике Алтай произошел пожар в неофициальной резиденции лидера России, называя ее «дачей Путина».

«Это не имеет к нам отношения. Нет такого официального объекта [как дача Путина] <...> Официальная резиденция — это резиденция, которая принадлежит управделами, охраняется ФСО», — заявил Песков в разговоре с журналистами. Он отметил, что официальных, охраняемых резиденций главы России Владимира Путина на Алтае нет.

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На Алтае нет резиденций Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее СМИ и соц.сети стали распространять информацию о том, что в Республике Алтай произошел пожар в неофициальной резиденции лидера России, называя ее «дачей Путина». «Это не имеет к нам отношения. Нет такого официального объекта [как дача Путина] <...> Официальная резиденция — это резиденция, которая принадлежит управделами, охраняется ФСО», — заявил Песков в разговоре с журналистами. Он отметил, что официальных, охраняемых резиденций главы России Владимира Путина на Алтае нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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