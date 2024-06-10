Белоусов обратился к отличившимся бойцам СВО

Бойцы 114-й отдельной мотострелковой бригады и 10-го танкового полка особо отличились при выполнении боевых задач в ходе спецоперации. В связи с этим глава Минобороны РФ Андрей Белоусов отправил телеграммы со словами благодарности в адрес боевых подразделений.
«Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов направил телеграммы соединению и воинской части (114-я отдельная мотострелковая бригада и 10-й танковый полк — прим. URA.RU), участвующим в специальной военной операции. Глава военного ведомства поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение боевых задач, верность воинскому долгу и присяге», — сообщается в telegram-канале Минобороны РФ.
Отмечается, что бойцы мотострелковой бригады участвовали в прорыве обороны противника на авдеевском направлении, а также освобождали Камышеваху, Красногоровку и Уманское. Солдаты танкового батальона отличились при взятии населенного пункта Парасковиевка в ДНР, а также проявили храбрость и самоотверженность при освобождении Авдеевки и Новомихайловки.
Ранее Белоусов сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в мае текущего года на поле боя потеряли более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2700 единиц техники. Среди потерь ВСУ 90 танков и боевых бронированных машин, включая четыре «Абрамса», семь «Леопардов» и 12 «Бредли». Украинские силы также потеряли 11 самолетов и четыре вертолета. Были ликвидированы 730 орудий полевой артиллерии и реактивных систем залпового огня.
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