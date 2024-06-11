В Москве арестовали работника ФСИН за призывы к терроризму

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Мера пресечения Расулджону Шерматову в суде центрального района. Челябинск, приговор, судья, суд
Суд отправил Смирнова в СИЗО до 10 августа Фото:

Замоскворецкий суд Москвы арестовал сотрудника ведомственного учреждения ФСИН России Александра Смирнова за призывы к терроризму. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Смирнову судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Он призывал к осуществлению террористической деятельности с использованием сети Интернет», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Сотрудника ФСИН обвиняют в преступления по ч. 2 ст 205 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности). Обвиняемый также выступил против проведения СВО. Его дело расследует следственный комитет России.

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Замоскворецкий суд Москвы арестовал сотрудника ведомственного учреждения ФСИН России Александра Смирнова за призывы к терроризму. Об этом сообщили в пресс-службе суда. «Смирнову судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Он призывал к осуществлению террористической деятельности с использованием сети Интернет», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Сотрудника ФСИН обвиняют в преступления по ч. 2 ст 205 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности). Обвиняемый также выступил против проведения СВО. Его дело расследует следственный комитет России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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