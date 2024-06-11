В Москве арестовали работника ФСИН за призывы к терроризму

11 июня 2024 в 23:07 Размер текста - 17 +

Суд отправил Смирнова в СИЗО до 10 августа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Замоскворецкий суд Москвы арестовал сотрудника ведомственного учреждения ФСИН России Александра Смирнова за призывы к терроризму. Об этом сообщили в пресс-службе суда. «Смирнову судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Он призывал к осуществлению террористической деятельности с использованием сети Интернет», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Сотрудника ФСИН обвиняют в преступления по ч. 2 ст 205 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности). Обвиняемый также выступил против проведения СВО. Его дело расследует следственный комитет России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Замоскворецкий суд Москвы арестовал сотрудника ведомственного учреждения ФСИН России Александра Смирнова за призывы к терроризму. Об этом сообщили в пресс-службе суда. «Смирнову судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Он призывал к осуществлению террористической деятельности с использованием сети Интернет», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Сотрудника ФСИН обвиняют в преступления по ч. 2 ст 205 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности). Обвиняемый также выступил против проведения СВО. Его дело расследует следственный комитет России.