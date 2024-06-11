В Москве арестовали работника ФСИН за призывы к терроризму

Замоскворецкий суд Москвы арестовал сотрудника ведомственного учреждения ФСИН России Александра Смирнова за призывы к терроризму. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
«Смирнову судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Он призывал к осуществлению террористической деятельности с использованием сети Интернет», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Сотрудника ФСИН обвиняют в преступления по ч. 2 ст 205 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности). Обвиняемый также выступил против проведения СВО. Его дело расследует следственный комитет России.
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