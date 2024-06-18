18 июня 2024

Хилькевич объяснила, почему решила сменить имя дочери

Анна Хилькевич решила сменить имя дочери из-за семейной традиции
© Служба новостей «URA.RU»
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Актриса считает, что новое имя поможет девочке построить творческую карьеру
Актриса считает, что новое имя поможет девочке построить творческую карьеру Фото:

Актриса Анна Хилькевич рассказала, что посещала органы опеки, чтобы поменять имя дочери на Анна-Мария. Такое решение приняли из-за того, что у всех членов семьи имена начинаются на одну и ту же букву. Об этом артистка рассказала на своей странице в соцсети Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной).

«Во-первых, она до двух лет называла себя Аней, во-вторых, все имена в нашей семье начинаются на „а“», — рассказала актриса. Хилькевич также отметила, что имя Анна-Мария может стать подходящим для творческой девочки псевдонимом.

Агентство URA.RU ранее сообщало, что актриса ждет третьего ребенка. Звезда сериала «Универ» рассказывала, что у нее будет девочка.

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Актриса Анна Хилькевич рассказала, что посещала органы опеки, чтобы поменять имя дочери на Анна-Мария. Такое решение приняли из-за того, что у всех членов семьи имена начинаются на одну и ту же букву. Об этом артистка рассказала на своей странице в соцсети Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной). «Во-первых, она до двух лет называла себя Аней, во-вторых, все имена в нашей семье начинаются на „а“», — рассказала актриса. Хилькевич также отметила, что имя Анна-Мария может стать подходящим для творческой девочки псевдонимом. Агентство URA.RU ранее сообщало, что актриса ждет третьего ребенка. Звезда сериала «Универ» рассказывала, что у нее будет девочка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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