Звезда «Универа» Хилькевич снова ждет девочку. Фото

Актриса Анна Хилькевич узнала пол своего третьего ребенка

27 мая 2024 в 10:03 Размер текста - 17 +

У Анны Хилькевич родится дочка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Актриса Анна Хилькевич, которая получила большую популярность из-за сериала «Универ», ждет третьего ребенка. У нее будет девочка, рассказала сама актриса. «У нас будет девочка. Эмоций через край», — написала Анна Хилькевич в своем telegram-канале . Хилькевич занимается вокалом и танцами с пяти лет. Она также обучалась игре на фортепиано. В 2003 году Хилькевич поступила в Щепкинское училище. Однако позже она забрала документы из-за того, что она снималась в сериале «Огнеборцы». Тогда ей было 17 лет. За свою карьеру она снялась во множестве работ. Но наибольшую популярность ей принес «Универ. Новая общага» (2011—2018 годы). Там она сыграла роль наивной блондинки Маши. telegram-канал Анны Хилькевич Фото: telegram-канал Анны Хилькевич Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Актриса Анна Хилькевич, которая получила большую популярность из-за сериала «Универ», ждет третьего ребенка. У нее будет девочка, рассказала сама актриса. «У нас будет девочка. Эмоций через край», — написала Анна Хилькевич в своем telegram-канале. Хилькевич занимается вокалом и танцами с пяти лет. Она также обучалась игре на фортепиано. В 2003 году Хилькевич поступила в Щепкинское училище. Однако позже она забрала документы из-за того, что она снималась в сериале «Огнеборцы». Тогда ей было 17 лет. За свою карьеру она снялась во множестве работ. Но наибольшую популярность ей принес «Универ. Новая общага» (2011—2018 годы). Там она сыграла роль наивной блондинки Маши.