В Баренцевом море во время практической стрельбы крылатыми ракетами была успешно поражена морская цель, заявили в Минобороны РФ Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ

В Баренцевом море атомные подводные крейсеры российского Северного флота провели ракетную стрельбу. В ходе нее использовались крылатые ракеты «Калибр» и «Гранит», которые успешно поразили морскую цель. Об этом сообщает Минобороны России.

«Атомные подводные ракетные крейсеры „Северодвинск“ проекта 885 и „Орел“ проекта 949А Северного флота выполнили практическую ракетную стрельбу по морской цели в Баренцевом море», — передает ведомство . Отмечается, что стрельба выполнялась в соответствии с планом боевой подготовки военных флота.

В ходе боевого упражнения крылатые ракеты «Калибр» и «Гранит» успешно поразили мишень, имитирующую отряд десантных кораблей условного противника, на расстоянии около 170 километров. Данные контроля свидетельствуют о точном выполнении задания.

Для обеспечения безопасности в районе, где проводилась ракетная стрельба, были предприняты необходимые меры. Зона была заблаговременно закрыта для всех гражданских судов и авиации. Учение было успешно реализовано благодаря координированным действиям кораблей Кольской флотилии разнородных сил Северного флота.

Ранее сообщалось, что во время учений Южного военного округа РФ будут отработаны удары условным тактическим ядерным оружием. Они будут проводиться из акватории Черного моря по портам, кораблям и территории противника. Также будут отработаны боевые действия в условиях радиоактивного заражения, заявил старший научный сотрудник Академии военных наук, занимающийся анализом военно-политической обстановки на Украине и в мире, Владимир Прохватилов в беседе с корреспондентом URA.RU.