Беглов предложил Матвиенко на пост сенатора от Петербурга

Беглов предложил кандидатуру Матвиенко на пост сенатора от Санкт-Петербурга
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил кандидатуру Валентины Матвиенко на пост сенатора от северной столицы. Это предложение было сделано в рамках подачи документов на регистрацию Беглова как кандидата на предстоящих губернаторских выборах.
«Беглов предложил в качестве кандидатуры сенатора от правительства города после новых выборов губернатора Валентину Матвиенко», — сообщило ТАСС. Выборы губернатора Санкт-Петербурга запланированы на сентябрь текущего года.
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