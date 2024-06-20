Беглов предложил Матвиенко на пост сенатора от Петербурга

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Форум "Россия-Африка" первый день. Санкт-Петербург, беглов александр
Беглов предложил кандидатуру Матвиенко на пост сенатора от Санкт-Петербурга Фото:

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил кандидатуру Валентины Матвиенко на пост сенатора от северной столицы. Это предложение было сделано в рамках подачи документов на регистрацию Беглова как кандидата на предстоящих губернаторских выборах.

«Беглов предложил в качестве кандидатуры сенатора от правительства города после новых выборов губернатора Валентину Матвиенко», — сообщило ТАСС. Выборы губернатора Санкт-Петербурга запланированы на сентябрь текущего года.

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил кандидатуру Валентины Матвиенко на пост сенатора от северной столицы. Это предложение было сделано в рамках подачи документов на регистрацию Беглова как кандидата на предстоящих губернаторских выборах. «Беглов предложил в качестве кандидатуры сенатора от правительства города после новых выборов губернатора Валентину Матвиенко», — сообщило ТАСС. Выборы губернатора Санкт-Петербурга запланированы на сентябрь текущего года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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