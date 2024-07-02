В России ужаснулись концентрации ВСУ вблизи Беларуси

Капитан запаса Дандыкин: режим Киева рухнет, если будет провоцировать Беларусь

02 июля 2024 в 08:09 Размер текста - 17 +

Россия выразила обеспокоенность по поводу концентрации ВСУ на границе с Республикой Беларусь. Фото: Владимир Андреев © URA.RU Украина систематически провоцирует власти Беларуси, нарушая границу страны вылетами беспилотников. Об этом заявил капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его словам, Киев пытается играть на нервах нападками на государство, в котором размещено российское тактическое ядерное оружие. «Белоруссия — наше союзное государство, там размещено российское тактическое ядерное оружие. А Украина уже давно провоцирует Минск. Они отправляют беспилотники нарушать границу и организуют различные аморальные выходки», — поделился Дандыкин в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня». Военный эксперт также не исключает вероятность того, что Украина отправит диверсионные группы на территорию Беларуси, чтобы нанести ущерб или даже захватить ряд населенных пунктов. Однако, несмотря на попытку играть на нервах, все старания Киева обречены на провал. «Если они позволят себе какое-то вторжение, то сами же и забьют последний гвоздь в гроб киевского режима», — резюмировал Дандыкин. Ранее замкомандующего силами спецопераций по идеологической работе Беларуси, полковник Вадим Лукашевич сообщил о стягивании украинских войск к границам республики. По его словам, Киев выставляет вооружение, военную технику и разворачивает системы радиоэлектронной разведки на приграничных территориях. Также активность ВСУ была замечена в зоне ответственности Житомирского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины. В связи с этим и с участившимися случаями нарушения государственной границы украиснкими БПЛА Беларусь вывела дополнительные силы ПВО для защиты границы, а также критически важных объектов страны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украина систематически провоцирует власти Беларуси, нарушая границу страны вылетами беспилотников. Об этом заявил капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его словам, Киев пытается играть на нервах нападками на государство, в котором размещено российское тактическое ядерное оружие. «Белоруссия — наше союзное государство, там размещено российское тактическое ядерное оружие. А Украина уже давно провоцирует Минск. Они отправляют беспилотники нарушать границу и организуют различные аморальные выходки», — поделился Дандыкин в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня». Военный эксперт также не исключает вероятность того, что Украина отправит диверсионные группы на территорию Беларуси, чтобы нанести ущерб или даже захватить ряд населенных пунктов. Однако, несмотря на попытку играть на нервах, все старания Киева обречены на провал. «Если они позволят себе какое-то вторжение, то сами же и забьют последний гвоздь в гроб киевского режима», — резюмировал Дандыкин. Ранее замкомандующего силами спецопераций по идеологической работе Беларуси, полковник Вадим Лукашевич сообщил о стягивании украинских войск к границам республики. По его словам, Киев выставляет вооружение, военную технику и разворачивает системы радиоэлектронной разведки на приграничных территориях. Также активность ВСУ была замечена в зоне ответственности Житомирского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины. В связи с этим и с участившимися случаями нарушения государственной границы украиснкими БПЛА Беларусь вывела дополнительные силы ПВО для защиты границы, а также критически важных объектов страны.