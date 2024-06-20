Беларусь заявила о скоплении украинских группировок на границе

Погранкомитет Беларуси: на границе скапливаются группировки ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
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У границ с Беларусью начинается скопление украинской техники
У границ с Беларусью начинается скопление украинской техники Фото:

На территории Житомирского пограничного отряда наблюдается наращивание украинских группировок, включая спецподразделения и тяжелое вооружение. Об этом заявил пограничный комитет Беларуси.

«В зоне ответственности Житомирского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины фиксируется увеличение группировки украинских вооруженных формирований, в том числе сил специальных операций и спецподразделений Главного управления разведки Министерства обороны Украины», — сообщил комитет в telegram-канале. Там отметили, что на приграничной территории сконцентрированы разнообразные военные подразделения, оснащенные тяжелым вооружением.

Среди них — машины на гусеничном ходу МТЛБ, боевые машины пехоты, американские бронетранспортеры Bradley, реактивные системы залпового огня HIMARS, гаубицы М777 и зенитные самоходные установки Gepard производства Германии, а также другие виды вооружения. На границе с Украиной белорусские пограничники и военные находятся в усиленном режиме службы, активно используя современное вооружение и технику для обеспечения безопасности.

Ранее Гомельский облисполком сообщил, что на юге Белоруссии усилен контроль за передвижением людей в пограничной зоне. Отмечается, что украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) несколько раз проникала на территорию Беларуси.

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На территории Житомирского пограничного отряда наблюдается наращивание украинских группировок, включая спецподразделения и тяжелое вооружение. Об этом заявил пограничный комитет Беларуси. «В зоне ответственности Житомирского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины фиксируется увеличение группировки украинских вооруженных формирований, в том числе сил специальных операций и спецподразделений Главного управления разведки Министерства обороны Украины», — сообщил комитет в telegram-канале. Там отметили, что на приграничной территории сконцентрированы разнообразные военные подразделения, оснащенные тяжелым вооружением. Среди них — машины на гусеничном ходу МТЛБ, боевые машины пехоты, американские бронетранспортеры Bradley, реактивные системы залпового огня HIMARS, гаубицы М777 и зенитные самоходные установки Gepard производства Германии, а также другие виды вооружения. На границе с Украиной белорусские пограничники и военные находятся в усиленном режиме службы, активно используя современное вооружение и технику для обеспечения безопасности. Ранее Гомельский облисполком сообщил, что на юге Белоруссии усилен контроль за передвижением людей в пограничной зоне. Отмечается, что украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) несколько раз проникала на территорию Беларуси.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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