Южная Корея активно зазывает филиппинок, чтобы спасти рождаемость

FT: Сеул наймет домработниц-мигранток для стимулирования роста рождаемости

29 июля 2024 в 08:27 Размер текста - 17 +

В Южной Корее очень маленький коэффициент рождаемости, что заставляет власть создавать новые проекты для стимулирования рождаемости Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Южная Корея инициирует новую программу, направленную на решение проблемы низкой рождаемости в стране. В рамках пилотного проекта в Сеул прибудут около 100 гражданок Филиппин для прохождения специальной подготовки, после чего они начнут работать домработницами. «В ближайшие недели около 100 филиппинских рабочих прибудут в Сеул, где они пройдут языковую и культурную подготовку, прежде чем их назначат на работу в качестве домработниц в сентябре… Правительство надеется, что увеличение помощи на родине побудит южнокорейских женщин заводить детей и повысит один из самых низких показателей рождаемости в мире», — сообщает издание Financial Times. Если проект будет успешным, к середине следующего года в страну приедут еще 1200 человек. Программа также предусматривает возможность смягчения иммиграционного законодательства, что поддерживают некоторые политические деятели, включая бывшего мэра Сеула О Сехуна. Однако программа сталкивается и с критикой. Обычные жители страны, например, считают ее затратной, поскольку не смогут выплачивать зарплату при своих доходах: филиппинские домработницы будут получать зарплату в размере 2 миллиона вон (приблизительно 1450 долларов), что ниже рыночной ставки в стране. Южная Корея испытывает серьезные трудности с уровнем рождаемости, который является одним из самых низких в мире. По данным Всемирного банка за 2021 год, коэффициент рождаемости составил всего 0,81 на женщину, прогнозируется его дальнейшее снижение. Для поддержания стабильного численности населения ОЭСР рекомендует показатель не менее 2,1. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Южная Корея инициирует новую программу, направленную на решение проблемы низкой рождаемости в стране. В рамках пилотного проекта в Сеул прибудут около 100 гражданок Филиппин для прохождения специальной подготовки, после чего они начнут работать домработницами. «В ближайшие недели около 100 филиппинских рабочих прибудут в Сеул, где они пройдут языковую и культурную подготовку, прежде чем их назначат на работу в качестве домработниц в сентябре… Правительство надеется, что увеличение помощи на родине побудит южнокорейских женщин заводить детей и повысит один из самых низких показателей рождаемости в мире», — сообщает издание Financial Times. Если проект будет успешным, к середине следующего года в страну приедут еще 1200 человек. Программа также предусматривает возможность смягчения иммиграционного законодательства, что поддерживают некоторые политические деятели, включая бывшего мэра Сеула О Сехуна. Однако программа сталкивается и с критикой. Обычные жители страны, например, считают ее затратной, поскольку не смогут выплачивать зарплату при своих доходах: филиппинские домработницы будут получать зарплату в размере 2 миллиона вон (приблизительно 1450 долларов), что ниже рыночной ставки в стране. Южная Корея испытывает серьезные трудности с уровнем рождаемости, который является одним из самых низких в мире. По данным Всемирного банка за 2021 год, коэффициент рождаемости составил всего 0,81 на женщину, прогнозируется его дальнейшее снижение. Для поддержания стабильного численности населения ОЭСР рекомендует показатель не менее 2,1.