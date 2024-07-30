Российские наблюдатели раскрыли заказчика протестов в Венесуэле

Депутат Госдумы Волоцков: протесты в Каракасе финансируются в США
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Протесты в Венесуэле финансируются из США, заявил Алексей Волоцков
Протесты в Венесуэле финансируются из США, заявил Алексей Волоцков Фото:

Протесты в венесуэльской столице Каракасе, начавшиеся после объявления результатов президентских выборов финансируются из США. Об этом заявил депутат Госдумы, член делегации российских наблюдателей Алексей Волоцков.

«Грабеж и бандитизм, умноженный на поддержку, лозунги и финансирование — тут скрывать нечего — американского государства, которое имеет свои интересы здесь и финансирует и оппозицию, и те беспорядки, которые сейчас в данный момент мы наблюдаем, находясь в Венесуэле, в Каракасе», — сказал Волоцков в разговоре с РИА Новости. После выборов, на которых победу одержал действующий глава государства Николас Мадуро, в Каракасе произошли массовые протесты.

В ходе беспорядков в Венесуэле было ранено 23 военнослужащих. Всем им оказывают необходимую медицинскую помощь. Правительство страны обвинило во вмешательстве в выборы и подрыве стабильности некоторые иностранные государства, пишет «360.ru».

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Протесты в венесуэльской столице Каракасе, начавшиеся после объявления результатов президентских выборов финансируются из США. Об этом заявил депутат Госдумы, член делегации российских наблюдателей Алексей Волоцков. «Грабеж и бандитизм, умноженный на поддержку, лозунги и финансирование — тут скрывать нечего — американского государства, которое имеет свои интересы здесь и финансирует и оппозицию, и те беспорядки, которые сейчас в данный момент мы наблюдаем, находясь в Венесуэле, в Каракасе», — сказал Волоцков в разговоре с РИА Новости. После выборов, на которых победу одержал действующий глава государства Николас Мадуро, в Каракасе произошли массовые протесты. В ходе беспорядков в Венесуэле было ранено 23 военнослужащих. Всем им оказывают необходимую медицинскую помощь. Правительство страны обвинило во вмешательстве в выборы и подрыве стабильности некоторые иностранные государства, пишет «360.ru».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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