Нэнси Пелоси призвала увековечить Байдена в камне на горе Рашмор

05 августа 2024 в 10:13 Размер текста - 17 +

Скульптурный портрет президента США Джо Байдена должен присутствовать на горе Рашмор, сообщила экс-спикер палаты представителей страны Нэнси Пелоси Фото: Official White House / Erin Scott Скульптурный портрет президента США Джо Байдена должен быть высечен на горе-мемориале Рашмор, где уже присутствуют скульптуры четырех бывших американских лидеров (Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна). Об этом заявила экс-спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. «Там [на горе Рашмор] есть Тедди Рузвельт. И он замечательный. Я не говорю, что его нужно убрать. Но можно добавить Байдена», — сообщила Нэнси Пелоси в интервью CBS News . Она подчеркнула важность нынешнего президента для Соединенных Штатов. Ранее помощник лидера Демократической партии Палаты представителей сообщал, что Пелоси сыграла ключевую роль в решении лидера США Джо Байдена отказа от участия в грядущих президентских выборах. Помощник лидера назвал женщину «искусным политическим тактиком», которая вела тихую работу за кулисами, консультируясь с законодателями и спонсорами. Действующий американский лидер Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки, но останется на своем посту до конца срока. В официальном письме он заявил, что сделал это в интересах «своей партии и своей страны». Эту информацию передает «Царьград». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Скульптурный портрет президента США Джо Байдена должен быть высечен на горе-мемориале Рашмор, где уже присутствуют скульптуры четырех бывших американских лидеров (Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна). Об этом заявила экс-спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. «Там [на горе Рашмор] есть Тедди Рузвельт. И он замечательный. Я не говорю, что его нужно убрать. Но можно добавить Байдена», — сообщила Нэнси Пелоси в интервью CBS News. Она подчеркнула важность нынешнего президента для Соединенных Штатов. Ранее помощник лидера Демократической партии Палаты представителей сообщал, что Пелоси сыграла ключевую роль в решении лидера США Джо Байдена отказа от участия в грядущих президентских выборах. Помощник лидера назвал женщину «искусным политическим тактиком», которая вела тихую работу за кулисами, консультируясь с законодателями и спонсорами. Действующий американский лидер Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки, но останется на своем посту до конца срока. В официальном письме он заявил, что сделал это в интересах «своей партии и своей страны». Эту информацию передает «Царьград».