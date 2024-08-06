В деле генерала Булгакова фигурируют госконтракты о поставке питания для кадетов

В уголовном деле о мошенничестве с сухпайками для армии фигурируют госконтракты на поставку питания для кадетских учебных заведений в Краснодаре и Санкт-Петербурге. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах. по информации РИА Новости, речь идет о деле экс-замминистра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова.
«Контракты были заключены на оказание услуг по питанию для нужд министерства обороны», — сказал источник, передает РИА Новости. По его словам, один из контрактов касается обеспечения питания для Краснознаменного училища имени генерала армии Сергея Штеменко в Краснодаре, а второй — Санкт-Петербургского кадетского военного корпуса имени Князя Александра Невского.
Дмитрия Булгакова обвиняется в лоббировании интересов АО «Грязинский пищевой комбинат» (ГПК), используя свое служебное положение. В связи с этим СК возбудил уголовное дело против руководства комбината, который позже был арестован. Булгаков сотрудничал со следствием и дает показания в попытках доказать свою непричастность.
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