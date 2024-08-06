06 августа 2024

В деле генерала Булгакова фигурируют госконтракты о поставке питания для кадетов

© Служба новостей «URA.RU»
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Этап специальных учений материально-технического обеспечения на станции Адуй. Свердловская область, булгаков дмитрий
Речь идет о поставках питания для кадетских учебных заведений в Краснодаре и Санкт-Петербурге Фото:

В уголовном деле о мошенничестве с сухпайками для армии фигурируют госконтракты на поставку питания для кадетских учебных заведений в Краснодаре и Санкт-Петербурге. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах. по информации РИА Новости, речь идет о деле экс-замминистра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова.

«Контракты были заключены на оказание услуг по питанию для нужд министерства обороны», — сказал источник, передает РИА Новости. По его словам, один из контрактов касается обеспечения питания для Краснознаменного училища имени генерала армии Сергея Штеменко в Краснодаре, а второй — Санкт-Петербургского кадетского военного корпуса имени Князя Александра Невского.

Дмитрия Булгакова обвиняется в лоббировании интересов АО «Грязинский пищевой комбинат» (ГПК), используя свое служебное положение. В связи с этим СК возбудил уголовное дело против руководства комбината, который позже был арестован. Булгаков сотрудничал со следствием и дает показания в попытках доказать свою непричастность.

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В уголовном деле о мошенничестве с сухпайками для армии фигурируют госконтракты на поставку питания для кадетских учебных заведений в Краснодаре и Санкт-Петербурге. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах. по информации РИА Новости, речь идет о деле экс-замминистра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова. «Контракты были заключены на оказание услуг по питанию для нужд министерства обороны», — сказал источник, передает РИА Новости. По его словам, один из контрактов касается обеспечения питания для Краснознаменного училища имени генерала армии Сергея Штеменко в Краснодаре, а второй — Санкт-Петербургского кадетского военного корпуса имени Князя Александра Невского. Дмитрия Булгакова обвиняется в лоббировании интересов АО «Грязинский пищевой комбинат» (ГПК), используя свое служебное положение. В связи с этим СК возбудил уголовное дело против руководства комбината, который позже был арестован. Булгаков сотрудничал со следствием и дает показания в попытках доказать свою непричастность.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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