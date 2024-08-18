Лукашенко рассказал, зачем ВСУ вторглись в Курскую область

Лукашенко: вторжение ВСУ в Курскую область — борьба за повышение ставок
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Пленарная сессия Евразийского Экономического Форума с участием глав государств членов ЕАЭС. Москва, лукашенко александр
Владимир Лукашенко заявил, что согласен с Владимиром Путиным по поводу борьбы с ВСУ в Курской области Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что вторжение ВСУ в Курскую область связано с попыткой повысить ставки в конфликте. Об этом он заявил в эфире федерального телеканала.

«Вторжение ВСУ в Курскую область — это борьба за повышение ставок», — сказал президент Белоруссии в эфире телеканала «Россия». Он добавил, что в этом вопросе он солидарен мнению президента РФ Владимира Путина. По его мнению, подход Вооруженных сил Украины ошибочен поскольку такие действия усложняют возможность переговоров.

Ранее Лукашенко обвинил Киев в провокации России на применение ядерного оружия. По его словам, такие попытки исходят от киевских властей, что он и озвучил в интервью федеральному телеканалу.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что вторжение ВСУ в Курскую область связано с попыткой повысить ставки в конфликте. Об этом он заявил в эфире федерального телеканала. «Вторжение ВСУ в Курскую область — это борьба за повышение ставок», — сказал президент Белоруссии в эфире телеканала «Россия». Он добавил, что в этом вопросе он солидарен мнению президента РФ Владимира Путина. По его мнению, подход Вооруженных сил Украины ошибочен поскольку такие действия усложняют возможность переговоров. Ранее Лукашенко обвинил Киев в провокации России на применение ядерного оружия. По его словам, такие попытки исходят от киевских властей, что он и озвучил в интервью федеральному телеканалу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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