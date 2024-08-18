Лукашенко рассказал, зачем ВСУ вторглись в Курскую область

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что вторжение ВСУ в Курскую область связано с попыткой повысить ставки в конфликте. Об этом он заявил в эфире федерального телеканала.
«Вторжение ВСУ в Курскую область — это борьба за повышение ставок», — сказал президент Белоруссии в эфире телеканала «Россия». Он добавил, что в этом вопросе он солидарен мнению президента РФ Владимира Путина. По его мнению, подход Вооруженных сил Украины ошибочен поскольку такие действия усложняют возможность переговоров.
Ранее Лукашенко обвинил Киев в провокации России на применение ядерного оружия. По его словам, такие попытки исходят от киевских властей, что он и озвучил в интервью федеральному телеканалу.
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