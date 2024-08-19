«Ярославский бройлер» объяснил праздник с начальником-фараоном на колеснице

В сети 18 августа были опубликованы фотографии, которые, как утверждалось, запечатлели празднование дня рождения бизнесмена, связанного с птицефабрикой «Ярославский бройлер». На снимках этот человек был одет в костюм фараона и стоял в колеснице, которую тянули люди в костюмах рабов, якобы сотрудники птицефабрики. В ответ на это компания заявила, что 17 августа они отмечали день предприятия, который совпал с днем рождения председателя компании Эльмана Азизова. На празднике была театральная постановка, стилизованная под Древний Египет.
«17 августа наша компания отметила день предприятия. В этом году день предприятия совпал с днем рождения председателя совета директоров Эльмана Назифовича Азизова», — говорится в сообщении на официальной странице птицефабрики «Ярославский бройлер» в соцсети «ВКонтакте». Там добавили, что день рождения компании — это всегда радостное событие для коллектива.
Ежегодно инициативная группа из десятков сотрудников организует корпоративные мероприятия. Организатор творческой части Ольга Кириллова рассказала, что традиция праздновать день рождения предприятия существует более десяти лет и любима всеми. Она также подчеркнула, что подготовка к празднику до последнего держалась в секрете, чтобы сюрприз для Эльмана Азизова оказался неожиданным. В этом году темой праздника стал Древний Египет, и именинник принимал участие в тематических развлечениях, заключили в компании.
18 августа фотографии с этого торжества были опубликованы в сообществе «Подслушано в Рыбинске» в соцсети «ВКонтакте». Данное событие вызвало широкий общественный резонанс — одни посчитали поведение именинника унизительным для работников, другие просто назвали это театрализованным шоу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.