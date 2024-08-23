«Будут похороны»: Лепс раскрыл планы в отношениях с 18-летней Авророй

Лепс ответил на вопрос по поводу свадьбы с 18-летней невестой: «Будут похороны»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Концерт с участием Григория Лепса. Челябинск, лепс григорий
Больше никаких комментариев не озвучивалось Фото:

Певец Григорий Лепс ответил на вопрос по поводу свадьбы с 18-летней невестой фразой: «Будут похороны». Об этом он рассказал «Стархит.ру».

«Скорее всего будут похороны», — ответил Лепс «Стархит.ру». Больше никаких комментариев не озвучивалось.

Новость по теме
Что известно о 18-летней невесте Лепса Авроре Киба

Григорий Лепс впервые после развода появился на красной дорожке музыкальной премии МУЗ-ТВ с молодой и незнакомой широкой аудитории девушкой. Стало известно, что ее зовут Аврора Киба, ей только исполнилось 18 лет и певец недавно сделал ей предложение. После он уточнил, что Киба «пока думает». Сама девушка начала карьеру певицы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Певец Григорий Лепс ответил на вопрос по поводу свадьбы с 18-летней невестой фразой: «Будут похороны». Об этом он рассказал «Стархит.ру». «Скорее всего будут похороны», — ответил Лепс «Стархит.ру». Больше никаких комментариев не озвучивалось. Григорий Лепс впервые после развода появился на красной дорожке музыкальной премии МУЗ-ТВ с молодой и незнакомой широкой аудитории девушкой. Стало известно, что ее зовут Аврора Киба, ей только исполнилось 18 лет и певец недавно сделал ей предложение. После он уточнил, что Киба «пока думает». Сама девушка начала карьеру певицы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...