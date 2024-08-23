«Будут похороны»: Лепс раскрыл планы в отношениях с 18-летней Авророй

Лепс ответил на вопрос по поводу свадьбы с 18-летней невестой: «Будут похороны»

23 августа 2024 в 22:49 Размер текста - 17 +

Больше никаких комментариев не озвучивалось Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Певец Григорий Лепс ответил на вопрос по поводу свадьбы с 18-летней невестой фразой: «Будут похороны». Об этом он рассказал «Стархит.ру». «Скорее всего будут похороны», — ответил Лепс «Стархит.ру». Больше никаких комментариев не озвучивалось. Новость по теме Что известно о 18-летней невесте Лепса Авроре Киба Григорий Лепс впервые после развода появился на красной дорожке музыкальной премии МУЗ-ТВ с молодой и незнакомой широкой аудитории девушкой. Стало известно, что ее зовут Аврора Киба, ей только исполнилось 18 лет и певец недавно сделал ей предложение. После он уточнил, что Киба «пока думает». Сама девушка начала карьеру певицы . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Певец Григорий Лепс ответил на вопрос по поводу свадьбы с 18-летней невестой фразой: «Будут похороны». Об этом он рассказал «Стархит.ру». «Скорее всего будут похороны», — ответил Лепс «Стархит.ру». Больше никаких комментариев не озвучивалось. Григорий Лепс впервые после развода появился на красной дорожке музыкальной премии МУЗ-ТВ с молодой и незнакомой широкой аудитории девушкой. Стало известно, что ее зовут Аврора Киба, ей только исполнилось 18 лет и певец недавно сделал ей предложение. После он уточнил, что Киба «пока думает». Сама девушка начала карьеру певицы.