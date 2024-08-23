«Будут похороны»: Лепс раскрыл планы в отношениях с 18-летней Авророй

Больше никаких комментариев не озвучивалось
Певец Григорий Лепс ответил на вопрос по поводу свадьбы с 18-летней невестой фразой: «Будут похороны». Об этом он рассказал «Стархит.ру».
«Скорее всего будут похороны», — ответил Лепс «Стархит.ру». Больше никаких комментариев не озвучивалось.
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