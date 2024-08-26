Войска РФ совершили мощный прорыв на покровском направлении

Вооруженным силам РФ удалось взять большую часть города Новогродовка, а штурм села Калиново подходит к своему завершению. Об этом сообщили российские военкоры.
«Подразделения группировки войск „Центр“ продолжают мощный прорыв на Покровском направлении. Штурм Новогродовки приближается к кульминации, большая часть города за нами, противник отступает», — сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
По информации военкоров, на территории восточнее Гродовки российские солдаты продвинулись на глубину до одного километра, а севернее Михайловки — на 650 метров. Помимо этого, уточняют военкоры, днем прошла атака на Калиново, однако Вооруженные силы Украины уже начали отступать с территории.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Министерства обороны России. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
Также 26 августа ВС РФ ударили по военным и энергетическим объектам Украины — были поражены подстанции в Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой и других областях. Также под удар попали и газокомпрессорные станции. Подробнее о ситуации в зоне СВО — в материале URA.RU.
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