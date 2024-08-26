26 августа 2024

Войска РФ совершили мощный прорыв на покровском направлении

© Служба новостей «URA.RU»
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По словам военкоров, завершается штурм Новогродовки
По словам военкоров, завершается штурм Новогродовки Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженным силам РФ удалось взять большую часть города Новогродовка, а штурм села Калиново подходит к своему завершению. Об этом сообщили российские военкоры.

«Подразделения группировки войск „Центр“ продолжают мощный прорыв на Покровском направлении. Штурм Новогродовки приближается к кульминации, большая часть города за нами, противник отступает», — сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По информации военкоров, на территории восточнее Гродовки российские солдаты продвинулись на глубину до одного километра, а севернее Михайловки — на 650 метров. Помимо этого, уточняют военкоры, днем прошла атака на Калиново, однако Вооруженные силы Украины уже начали отступать с территории.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Министерства обороны России. На момент публикации новости ответ получить не удалось. 

Также 26 августа ВС РФ ударили по военным и энергетическим объектам Украины — были поражены подстанции в Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой и других областях. Также под удар попали и газокомпрессорные станции. Подробнее о ситуации в зоне СВО — в материале URA.RU.

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Вооруженным силам РФ удалось взять большую часть города Новогродовка, а штурм села Калиново подходит к своему завершению. Об этом сообщили российские военкоры. «Подразделения группировки войск „Центр“ продолжают мощный прорыв на Покровском направлении. Штурм Новогродовки приближается к кульминации, большая часть города за нами, противник отступает», — сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». По информации военкоров, на территории восточнее Гродовки российские солдаты продвинулись на глубину до одного километра, а севернее Михайловки — на 650 метров. Помимо этого, уточняют военкоры, днем прошла атака на Калиново, однако Вооруженные силы Украины уже начали отступать с территории. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Министерства обороны России. На момент публикации новости ответ получить не удалось.  Также 26 августа ВС РФ ударили по военным и энергетическим объектам Украины — были поражены подстанции в Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой и других областях. Также под удар попали и газокомпрессорные станции. Подробнее о ситуации в зоне СВО — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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