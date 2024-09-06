ЕР не смогла мобилизовать своих избирателей в протестном Хабаровске

Явка в первый день выборов в протестном Хабаровском крае оказалась почти самой низкой среди всех регионов, где проходят губернаторские выборы, и составила 12,9% (ниже пока только в Калининградской области). Политологи увидели в этом опасность для «Единой России», ведь количество пришедших в первый день избирателей показывает, скольких бюджетников удалось мобилизовать.
«Это низкая явка для первого дня голосования, и это явка мобилизационная. Сегодня пришли бюджетники, которые в своей массе голосуют за „Единую Россию“. Можно говорить о том, что серьезной, массовой мобилизации не наблюдается. Это хороший знак для тех кандидатов, которые идут на конкурентных округах в гордуму Хабаровска и в заксобрание», — уверен политический консультант из Хабаровска Вячеслав Беляков.
Беляков прогнозирует, что седьмого сентября, в выходной день, явка в Хабаровске будет еще ниже, а восьмого придет протестный электорат, поддерживающий оппозицию. Общая явка, по его мнению, скорее всего будет ниже, чем было в 2021 году, когда избирался Михаил Дегтярев (ЛДПР). Тогда на выборы пришли 43,8% избирателей.
«У „Единой России“ нет большого электората, потому что она только возрождается после правления ЛДПР. Сами либерал-демократы не могут оправиться после ухода Дегтярева и слабого участия Слуцкого на президентских выборах», -полагает хабаровский политолог Илдус Ярулин.
Хабаровский край в «красной зоне» у ЕР. С 2018 года регион находился под властью ЛДПР. Сегодня протестные настроения здесь аккумулирует «Справедливая Россия», куда перешли многие соратники Сергея Фургала — губернатора, после ареста которого в Хабаровске несколько месяцев длились протесты.
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