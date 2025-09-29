Орбан: я говорил Трампу, что Россия победила на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что считает завершенным вопрос исхода конфликта на Украине, поскольку, по его мнению, Россия уже одержала победу. Об этом он рассказал на телевидении.
«Американский президент спрашивал мое мнение по этому вопросу. Я ответил, что исход конфликта решен: русские победили. Этот вопрос закрыт», — заявил Орбан в эфире программы «Борцовский час» на венгерском ТВ.
Венгерский премьер также напомнил, что президент США Дональд Трамп после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским на Генеральной ассамблее ООН выразил мнение, что при поддержке Евросоюза Украина могла бы восстановить границы и даже добиться большего. Сам Зеленский признался, что был удивлен такими заявлениями. Трамп также призвал украинские власти к более решительным действиям. В свою очередь Орбан подчеркнул, что его позиция по украинскому конфликту остается неизменной: он считает невозможным пересмотр сложившегося баланса сил и итогов противостояния.
Ранее Орбан отмечал, что переговоры между Россией и США развиваются динамично, однако украинский вопрос не является в них главным, а урегулирование конфликта идет медленно. После заявлений президента РФ Владимира Путина о возможности завершения боевых действий западные аналитики рекомендовали Дональду Трампу активизировать дипломатические усилия для достижения мира между Москвой, Киевом и Вашингтоном.
