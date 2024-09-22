Диетолог предупредила об опасности некоторых пельменей для здоровья

Употребление пельменей, особенно покупных полуфабрикатов, на ежедневной основе может привести к увеличению веса и даже ожирению. Об этом предупредила заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы диетолог Галина Волкова.
«Это ультрапереработанная пища... Эти продукты, как правило, вызывают ожирение», — отметила Волкова в беседе с РИА Новости, говоря о пельменях промышленного производства.
В тоже время, домашние пельмени могут быть включены в рацион без вреда для здоровья, если не употреблять их слишком часто. Волкова советует не есть пельмени каждый день тем, кто хочет сохранить или снизить вес.
Ранее в Красноярском крае два ребенка погибли из-за того, что съели курицу и пельмени из местного магазина. Их родители и еще двое детей попали в больницу с сильным отравлением, сообщал Shot.
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