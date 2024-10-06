ВСУ пригнали к правому берегу Днепра западные танки и БМП Bradley: карта СВО на Украине 6 октября

ВС РФ заметили на правом берегу Днепра западные танки и БМП Bradley

06 октября 2024 в 09:40 Размер текста - 17 +

Российская артиллерия уничтожила БМП и блиндаж ВСУ под Угледаром Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные заметили на правом берегу Днепра технику НАТО. По словам разведчика из добровольческого отряда группировки войск «Днепр» с позывным «Пух», Вооруженные силы Украины используют западные танки и БМП Bradley. Ход военных действий и карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU. Условные обозначения инфографика URA.RU Бронетехника НАТО на правом берегу Днепра Разведчик из добровольческого отряда группировки войск «Днепр» под позывным «Пух» сообщил о замеченной технике НАТО, включая танки и БМП Bradley, переданные ВСУ. Это вооружение было замечено на правом берегу Днепра на херсонском направлении. Российская артиллерия уничтожила БМП и блиндаж ВСУ Минобороны РФ сообщило о ликвидации боевой машины пехоты и блиндажа ВСУ под Угледаром. В операции использовались самоходные артиллерийские гаубицы 2С3 «Акация» подразделений артиллерии группировки войск «Восток». Одним выстрелом 152-мм осколочно-фугасного артиллерийского снаряда были уничтожены указанные цели. Сообщается, что активность артиллерии ВСУ на этом участке фронта значительно снизилась. Окружение ВСУ под Купянском Военнослужащие ВС РФ создали так называемый «мешок» в районе Купянска Харьковской области, что является тактическим окружением ВСУ. Целью действий является создание невыгодных условий для обороны ВСУ. По информации telegram-канала «Военкоры русской весны», ситуация в данном районе складывается не в пользу Киева, и речь идет о постепенном продвижении российских войск, с потенциальной возможностью образования дополнительных подобных «мешков». Морские пехотинцы эвакуировали гражданских из Обуховки Морские пехотинцы из состава Северной группировки войск эвакуировали 20 граждан, включая новорожденного ребенка, из ранее освобожденного села Обуховка в Курской области. Об этом сообщил заместитель командира роты с позывным «Жека». В основном среди оставшихся в населенном пункте были пожилые люди, которым бойцы оказали необходимую медицинскую помощь. Уничтожение опорного пункта ВСУ истребителем-бомбардировщиком Су-34 Истребитель-бомбардировщик Су-34 в приграничной зоне Курской области уничтожил опорный пункт и личный состав ВСУ. Об успешной операции сообщили Минобороны РФ. Отмечается что военные применили авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции. Экипаж самолета, получив подтверждение от разведки об успешном выполнении задачи, вернулся на аэродром вылета. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские военные заметили на правом берегу Днепра технику НАТО. По словам разведчика из добровольческого отряда группировки войск «Днепр» с позывным «Пух», Вооруженные силы Украины используют западные танки и БМП Bradley. Ход военных действий и карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU. Разведчик из добровольческого отряда группировки войск «Днепр» под позывным «Пух» сообщил о замеченной технике НАТО, включая танки и БМП Bradley, переданные ВСУ. Это вооружение было замечено на правом берегу Днепра на херсонском направлении. Минобороны РФ сообщило о ликвидации боевой машины пехоты и блиндажа ВСУ под Угледаром. В операции использовались самоходные артиллерийские гаубицы 2С3 «Акация» подразделений артиллерии группировки войск «Восток». Одним выстрелом 152-мм осколочно-фугасного артиллерийского снаряда были уничтожены указанные цели. Сообщается, что активность артиллерии ВСУ на этом участке фронта значительно снизилась. Военнослужащие ВС РФ создали так называемый «мешок» в районе Купянска Харьковской области, что является тактическим окружением ВСУ. Целью действий является создание невыгодных условий для обороны ВСУ. По информации telegram-канала «Военкоры русской весны», ситуация в данном районе складывается не в пользу Киева, и речь идет о постепенном продвижении российских войск, с потенциальной возможностью образования дополнительных подобных «мешков». Морские пехотинцы из состава Северной группировки войск эвакуировали 20 граждан, включая новорожденного ребенка, из ранее освобожденного села Обуховка в Курской области. Об этом сообщил заместитель командира роты с позывным «Жека». В основном среди оставшихся в населенном пункте были пожилые люди, которым бойцы оказали необходимую медицинскую помощь. Истребитель-бомбардировщик Су-34 в приграничной зоне Курской области уничтожил опорный пункт и личный состав ВСУ. Об успешной операции сообщили Минобороны РФ. Отмечается что военные применили авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции. Экипаж самолета, получив подтверждение от разведки об успешном выполнении задачи, вернулся на аэродром вылета.