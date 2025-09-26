Лукашенко и Путин вместе заслушали доклад генштаба РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вместе с российским лидером Владимиром Путиным заслушал доклад генерального штаба ВС РФ. Оба лидера проводили встречу в Кремле.
«Лукашенко рассказал журналистам, что только что вместе с Путиным заслушал доклад Генерального штаба», — сообщает telegram-канал «Пул Первого». Там добавили, что данное мероприятие прошло в формате селекторного совещания непосредственно из кабинета российского президента.
Лукашенко особо подчеркнул высокий уровень доверия в отношениях с российским коллегой, отметив, что Владимир Путин не скрывает от него информацию. В Кремле 26 сентября прошли переговоры Путина и Лукашенко, на которых обсуждали строительство новой атомной электростанции в Белоруссии, двусторонние отношения и международную обстановку.
