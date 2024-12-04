Путин перешел на немецкий, упрекнув бизнесмена из ФРГ за вопрос на английском. Видео

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Пресс-конференция Путина. Москва, злой, указательный палец, путин владимир
Владимир Путин раскритиковал немецкого бизнесмена за вопрос на английском языке Фото:

Президент России Владимир Путин раскритиковал немецкого бизнесмена после того, как тот задал вопрос главе страны на английском языке. Лидер государства упрекнул немца в том, что тот не заботится о суверенитете собственной страны.

«Зачем вы, немец, задаете вопрос на английском, самое важное — это уровень суверенитета», — подчеркнул Владимир Путин во время форума ВТБ «Россия зовет». Мероприятие транслирует телеканал «Россия 24». Президент РФ подчеркнул, что у каждого гражданина суверенитет к своей стране должен проявляться изнутри.

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Президент России Владимир Путин раскритиковал немецкого бизнесмена после того, как тот задал вопрос главе страны на английском языке. Лидер государства упрекнул немца в том, что тот не заботится о суверенитете собственной страны. «Зачем вы, немец, задаете вопрос на английском, самое важное — это уровень суверенитета», — подчеркнул Владимир Путин во время форума ВТБ «Россия зовет». Мероприятие транслирует телеканал «Россия 24». Президент РФ подчеркнул, что у каждого гражданина суверенитет к своей стране должен проявляться изнутри.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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