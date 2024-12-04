Путин перешел на немецкий, упрекнув бизнесмена из ФРГ за вопрос на английском. Видео

04 декабря 2024 в 18:18 Размер текста - 17 +

Владимир Путин раскритиковал немецкого бизнесмена за вопрос на английском языке Фото: Александр Мамаев © URA.RU Президент России Владимир Путин раскритиковал немецкого бизнесмена после того, как тот задал вопрос главе страны на английском языке. Лидер государства упрекнул немца в том, что тот не заботится о суверенитете собственной страны. «Зачем вы, немец, задаете вопрос на английском, самое важное — это уровень суверенитета», — подчеркнул Владимир Путин во время форума ВТБ «Россия зовет». Мероприятие транслирует телеканал «Россия 24». Президент РФ подчеркнул, что у каждого гражданина суверенитет к своей стране должен проявляться изнутри. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин раскритиковал немецкого бизнесмена после того, как тот задал вопрос главе страны на английском языке. Лидер государства упрекнул немца в том, что тот не заботится о суверенитете собственной страны. «Зачем вы, немец, задаете вопрос на английском, самое важное — это уровень суверенитета», — подчеркнул Владимир Путин во время форума ВТБ «Россия зовет». Мероприятие транслирует телеканал «Россия 24». Президент РФ подчеркнул, что у каждого гражданина суверенитет к своей стране должен проявляться изнутри.