Президент России Владимир Путин раскритиковал немецкого бизнесмена после того, как тот задал вопрос главе страны на английском языке. Лидер государства упрекнул немца в том, что тот не заботится о суверенитете собственной страны.
«Зачем вы, немец, задаете вопрос на английском, самое важное — это уровень суверенитета», — подчеркнул Владимир Путин во время форума ВТБ «Россия зовет». Мероприятие транслирует телеканал «Россия 24». Президент РФ подчеркнул, что у каждого гражданина суверенитет к своей стране должен проявляться изнутри.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.