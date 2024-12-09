Волох: при ужесточении миграционной политики нельзя допускать мигрантофобию

Ужесточение миграционного законодательства не должно вызвать страх перед мигрантами у россиян. Об этом в ходе круглого стола о преодолении проявлений национальной и религиозной нетерпимости заявил член президиума Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Владимир Волох. Трансляция велась на сайте международного мультимедийного пресс-центра.
«Нет сомнения, что ситуацию с миграцией нужно менять. Но нельзя допустить чтобы справедливые претензии к преступлениям мигрантов и существующим недостаткам миграционной политики переросли в мигрантофобию и ксенофобию», — заявил Волох.
По словам Волоха, ряд депутатов предлагает сейчас чрезвычайно жесткие меры в отношении миграционной политики. Среди них и полное закрытие границ.
Сегодня в России на миграционном учете состоит более шести миллионов иностранцев. Из них два миллиона официально работают на территории страны. Отказаться полностью от такого трудового резерва Россия не может, уверен Волох. «Совершенствовать политику нужно так, чтобы мигранты приезжали на законных основаниях только в те регионы, где они по настоящему необходимы», — уточнил он. В заключении член президиума добавил, что чрезвычайно важно разработать сейчас единую стратегию государственной миграционной политики РФ на ближайшие пять лет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.