Правительство переведет помощь детям-инвалидам в новый режим

Детей-инвалидов будут реабилитировать по сертификатам
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Власти планируют за счет федерального бюджета провести реабилитацию 50 тысяч детей
Власти планируют за счет федерального бюджета провести реабилитацию 50 тысяч детей Фото:

Реабилитировать детей-инвалидов теперь будут при предъявлении электронного сертификата. Действие пилотной программы будет расширено с трех регионов до 38, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Директор Центра медицинской реабилитации, кандидат медицинских наук Константин Терновой объяснил, что мера позволит снизить бумажную волокиту и оказывать услуги вовремя, повысив их эффективность.

Цель проекта — обеспечить ребенку большую самостоятельность в быту, отметил премьер-министр Михаил Мишустин
Цель проекта — обеспечить ребенку большую самостоятельность в быту, отметил премьер-министр Михаил Мишустин
Фото:

«Чтобы улучшить качество жизни людей с особенностями по здоровью, правительство расширяет условия для их самореализации. В том числе — пилотный проект с использованием электронного сертификата по комплексной реабилитации и абилитации детей. Он сейчас у нас проходит в трех регионах — Свердловской, Тюменской и Рязанской областях. Его цель — помочь ребенку снизить количество ограничений, обеспечить большую самостоятельность в быту», — сказал Мишустин.

Премьер подчеркнул, что проект доказал востребованность и эффективность. Поэтому число регионов для участия в нем увеличат с трех до 38, а апробированные методы реабилитации распространят во всей стране.

С 2022 года эксперимент проводится в Свердловской, Тюменской и Рязанской областях. Сертификат позволяет оплатить все необходимые реабилитационные мероприятия в специализированных учреждениях, питание и проживание, как самих пациентов, так и их сопровождающих в этих учреждениях. Также предусмотрена компенсация расходов на проезд до места прохождения реабилитации.
Проект позволил полностью вовлечь родителей в реабилитацию, говорит вице-премьер Татьяна Голикова
Проект позволил полностью вовлечь родителей в реабилитацию, говорит вице-премьер Татьяна Голикова
Фото:

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что за два года были определены требования к организациям, оказывающим такие услуги — оборудование, кадровый состав, применяемые методики и технологии. Преимуществом проекта она назвала то, что впервые родители детей с инвалидностью системно вовлечены в процесс реабилитации. Получаемые в течение курса знания они могут использовать дома, чтобы процесс был непрерывным.

На три года в бюджете на реализацию проекта заложено 5,5 млрд рублей. Увеличение числа регионов позволит вовлечь в реабилитацию и абилитацию только за счет федеральной казны около 50 тысяч детей, которые нуждаются в таких услугах. «И мы, конечно, рассчитываем, что параллельно регионы страны будут соответствующие финансовые ресурсы в это вкладывать», — добавила Голикова.

Главное преимущество электронных сертификатов — возможность систематизировать учет детей с инвалидностью. Это уберет бюрократические препятствия, позволит предоставлять услуги вовремя, что очень важно для пациентов, объясняет Константин Терновой.

«Система будет работать по аналогии с порталом „Госуслуги“. Благодаря цифровизации можно будет лучше отслеживать очередность. Дети нуждаются в последовательной реабилитации. Это целый комплекс процедур, многие проходят их несколько раз, регулярно. Электронные сертификаты позволят делать все своевременно и никого не терять из реестров, что повысит качество работы в этой области», — сказал эксперт.

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Реабилитировать детей-инвалидов теперь будут при предъявлении электронного сертификата. Действие пилотной программы будет расширено с трех регионов до 38, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Директор Центра медицинской реабилитации, кандидат медицинских наук Константин Терновой объяснил, что мера позволит снизить бумажную волокиту и оказывать услуги вовремя, повысив их эффективность. «Чтобы улучшить качество жизни людей с особенностями по здоровью, правительство расширяет условия для их самореализации. В том числе — пилотный проект с использованием электронного сертификата по комплексной реабилитации и абилитации детей. Он сейчас у нас проходит в трех регионах — Свердловской, Тюменской и Рязанской областях. Его цель — помочь ребенку снизить количество ограничений, обеспечить большую самостоятельность в быту», — сказал Мишустин. Премьер подчеркнул, что проект доказал востребованность и эффективность. Поэтому число регионов для участия в нем увеличат с трех до 38, а апробированные методы реабилитации распространят во всей стране. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что за два года были определены требования к организациям, оказывающим такие услуги — оборудование, кадровый состав, применяемые методики и технологии. Преимуществом проекта она назвала то, что впервые родители детей с инвалидностью системно вовлечены в процесс реабилитации. Получаемые в течение курса знания они могут использовать дома, чтобы процесс был непрерывным. На три года в бюджете на реализацию проекта заложено 5,5 млрд рублей. Увеличение числа регионов позволит вовлечь в реабилитацию и абилитацию только за счет федеральной казны около 50 тысяч детей, которые нуждаются в таких услугах. «И мы, конечно, рассчитываем, что параллельно регионы страны будут соответствующие финансовые ресурсы в это вкладывать», — добавила Голикова. Главное преимущество электронных сертификатов — возможность систематизировать учет детей с инвалидностью. Это уберет бюрократические препятствия, позволит предоставлять услуги вовремя, что очень важно для пациентов, объясняет Константин Терновой. «Система будет работать по аналогии с порталом „Госуслуги“. Благодаря цифровизации можно будет лучше отслеживать очередность. Дети нуждаются в последовательной реабилитации. Это целый комплекс процедур, многие проходят их несколько раз, регулярно. Электронные сертификаты позволят делать все своевременно и никого не терять из реестров, что повысит качество работы в этой области», — сказал эксперт.
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