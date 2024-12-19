Путин сказал, как россиянам вести себя с телефонными мошенниками

Путин призвал россиян класть трубку, если им звонят с незнакомых номеров
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Путин отметил, что знакомые рассказывали ему о звонках с неизвестных номеров
Путин отметил, что знакомые рассказывали ему о звонках с неизвестных номеров Фото:
новость из сюжета
Прямая линия с Путиным 19 декабря 2024 года

Если россиянам звонят с незнакомых номеров — им следует бросать трубку. Таким советом поделился президент РФ Владимир Путин во время Прямой линии, предостерегая граждан от перевода денег телефонным мошенникам.

«Очень рекомендую всем гражданам страны поступать таким образом — класть трубку сразу, если поступают звонки от незнакомых номеров», — сказал Путин, комментируя жалобу россиянки на телефонных мошенников. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Президент поделился, что его знакомые рассказывали ему о частых звонках с незнакомых номеров, во время которых им предлагали совершить разные действия. Все они, подчеркнул Путин, поступают так же — кладут трубку. 

По словам Путина, особенно активны сейчас мошенники из Украины. Жульничество в стране, с которой конфликтует РФ, «возведено в ранг государственной политики» и курируется спецслужбами, добавил он. Президент отметил, что мошенники из Украины выманили у россиян более 250 млрд рублей. 

URA.RU ведет онлайн-трансляцию Прямой линии с Путиным. В ней — главные заявление российского президента. 

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Если россиянам звонят с незнакомых номеров — им следует бросать трубку. Таким советом поделился президент РФ Владимир Путин во время Прямой линии, предостерегая граждан от перевода денег телефонным мошенникам. «Очень рекомендую всем гражданам страны поступать таким образом — класть трубку сразу, если поступают звонки от незнакомых номеров», — сказал Путин, комментируя жалобу россиянки на телефонных мошенников. Его слова передает корреспондент URA.RU. Президент поделился, что его знакомые рассказывали ему о частых звонках с незнакомых номеров, во время которых им предлагали совершить разные действия. Все они, подчеркнул Путин, поступают так же — кладут трубку.  По словам Путина, особенно активны сейчас мошенники из Украины. Жульничество в стране, с которой конфликтует РФ, «возведено в ранг государственной политики» и курируется спецслужбами, добавил он. Президент отметил, что мошенники из Украины выманили у россиян более 250 млрд рублей.  URA.RU ведет онлайн-трансляцию Прямой линии с Путиным. В ней — главные заявление российского президента. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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