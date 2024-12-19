Путин сказал, как россиянам вести себя с телефонными мошенниками

Если россиянам звонят с незнакомых номеров — им следует бросать трубку. Таким советом поделился президент РФ Владимир Путин во время Прямой линии, предостерегая граждан от перевода денег телефонным мошенникам.
«Очень рекомендую всем гражданам страны поступать таким образом — класть трубку сразу, если поступают звонки от незнакомых номеров», — сказал Путин, комментируя жалобу россиянки на телефонных мошенников. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Президент поделился, что его знакомые рассказывали ему о частых звонках с незнакомых номеров, во время которых им предлагали совершить разные действия. Все они, подчеркнул Путин, поступают так же — кладут трубку.
По словам Путина, особенно активны сейчас мошенники из Украины. Жульничество в стране, с которой конфликтует РФ, «возведено в ранг государственной политики» и курируется спецслужбами, добавил он. Президент отметил, что мошенники из Украины выманили у россиян более 250 млрд рублей.
URA.RU ведет онлайн-трансляцию Прямой линии с Путиным. В ней — главные заявление российского президента.
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