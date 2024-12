Диме Билану — 43: триумф на «Евровидении», «пьяное» выступление, «голая вечеринка» и обручальное кольцо

Дима Билан празднует 43-летие 24 декабря

23 декабря 2024 в 23:41 Размер текста - 17 +

Дима Билан отмечает день рождения 24 декабря Фото: ZhukovD. I. / wikipedia.org / CC BY-SA 4.0 Певец Дима Билан стал популярным в России почти 20 лет назад. За это время он одержал первую в истории России победу на «Евровидении» и выпустил множество песен и альбомов. 24 декабря Билан празднует свое 43-летие. О том, как артист добился популярности, о скандалах и главных романах его жизни — в материале URA.RU. Дима Билан в детстве Виктор Белан, более известный как Дима Билан, родился 24 декабря 1981 года в Усть-Джегуте, Карачаево-Черкесия. Его родители не имели отношения к музыкальной сфере: отец был слесарем и инженером-конструктором, а мать работала в теплицах и затем в социальной сфере. В семье также выросли две сестры певца: Елена, старше его на год, и Анна, которая появилась на свет спустя 13 лет после его рождения. Семья Беланов переехала в Набережные Челны, когда будущему артисту был всего год, и через пять лет перебралась в Кабардино-Балкарскую Республику к родственникам отца. В Майском, где он начал свое обучение, Дима учился хорошо. В пятом классе он поступил в музыкальную школу, где осваивал вокал и игру на аккордеоне. Он участвовал в проекте «Утренняя звезда» в Ставрополе. В 1998 году он отправился в Москву на фестиваль «Чунга-Чанга», где был отмечен наградой от Иосифа Кобзона за свое выступление. Начало карьеры Диму Билана еще в начале карьеры часто пригашали выступать в различных концертах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Окончив школу будущий артист переехал в Москву, где был зачислен в музыкальное училище имени Гнесиных. На протяжении двух лет он обучался вокалу, и многие предрекали ему карьеру оперного певца. Однако к третьему курсу он решил исследовать возможности в области поп-музыки. Первой продюсером музыканта стала Елена Кан, которая организовала съемки музыкального видео на композицию «Осень». Этот клип был показан на канале MTV Russia. После этого его начали приглашать на различные концерты, где он встретил Юрия Айзеншписа. Дима Билан и его продюсеры Юрий Айзеншпис, Яна Рудковская Яна Рудковская подготовила Билана к «Евровидению» Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Известный на тот момент продюсер Юрий Айзеншпис славился своим талантом открывать новые звезды. Именно Айзеншпис предложил артисту принять псевдоним Дима Билан и отправил его на конкурс «Новая волна». В 2003 году вышел его первый студийный альбом под названием «Я ночной хулиган», главная композиция которого мгновенно стала хитом и возглавила музыкальные чарты. Поклонники высоко оценили такие песни, как «Я ошибся, я попал» и «Я так люблю тебя». Через год выпущен второй альбом «На берегу неба», который также завоевал большую популярность. Айзеншпис активно работал над продвижением своего подопечного, включая съемки видеоклипов на многие треки и привлечение иностранных музыкантов для участия в процессе написания песен. После смерти Айзеншписа в 2005 году продюсером Билана стала Яна Рудковская. Билан начал работу над англоязычным альбомом и принял участие в отборочном этапе на «Евровидение». Победа на Евровидении На «Евровидении» с Биланом выступали Эдвин Мартон и Евгений Плющенко Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости В 2006 году участвовал в «Евровидении» и занял второе место с песней Never Let You Go. В 2008 году исполнитель решил вновь участвовать в международном конкурсе. Он исполнил песню «Believe», на сцене исполнителя сопровождали венгерский скрипач Эдвин Мартон и фигурист Евгений Плющенко, который выступал на льду. Дима занял первое место, что сделало его первым россиянином, победившим на «Евровидении». Клюкина, Волкова и другие яркие девушки Билана Модель Елена Кулецкая Билан предлагал Кулецкой стать его женой Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Успешная российская модель Елена Кулецкая часто появлялась в компании Димы. В одном из интервью Елена рассказала, что их знакомство произошло случайно в аэропорту. Тогда Дима произвел на нее впечатление своей открытостью, коммуникабельностью и способностью внимательно слушать. Кулецкая приняла участие в съемках видеоклипа Билана на песню «Это была любовь». Перед отъездом на «Евровидение» певец сделал заявление: «Если выиграю, женюсь на Елене», после чего подарил ей дорогое кольцо. Тем не менее, брак так и не состоялся. В 2011 году пара объявила о разрыве. Позднее Елена призналась, что громкое обещание было лишь частью рекламной кампании, и на самом деле Билан не планировал вступать в брак. Юлиана Крылова Фотомодель Юлиана Крылова также сопровождала Билана на различные презентации и церемонии, принимала участие в съемках его музыкальных клипов. Дима делал заявления журналистам о том, что его отношения с Юлианой приносят ему счастье. Однако спустя время молодые люди решили расстаться, не объясним поклонникам причину разрыва. Юлия Волкова Юлия Волкова рассказывала, что Билан за ней ухаживал Фото: Виктор Толочко/ Sputnik/РИА Новости В 2012 году начали появляться слухи о том, что Дима часто появляется в компании экс-участницы группы «Тату» Юлии Волковой. В Сети появлялись снимки целующихся Волковой и Билана. По информации издания Woman, певица рассказывала, что Дима красиво ухаживает. Однако эти отношения также быстро прекратились. Ожидание двойни и выкидыш Впрочем, однажды Дима был как никогда близок к важному шагу и планировал семью. По словам Билана, у него должны были родиться двое детей от девушки, с которой он встречался, пишет «СтарХит». Однако на четвертом месяце беременности случился выкидыш. Имя бывшей возлюбленной артиста так и осталось тайной. Пьяное выступление в Самаре В сентябре 2019 года, во время празднования Дня города в Самаре Дима Билан вышел на сцену в нетрезвом виде. Это произошло на одном из центральных мероприятий, где артист выступал в качестве хедлайнера. В результате этого инцидента жители Самары инициировали петицию с требованием публичных извинений от местных властей за приглашение исполнителя. Через два дня после инцидента певец Дима Билан признался в соцсетях, что действительно переборщил с употреблением коньяка. Он объяснил, что длительное время избегал алкоголя по состоянию здоровья и ошибся с дозировкой. Билан заявил, что готов провести бесплатный концерт в Самаре, а также обещал подарить детскую площадку и оборудование для детской клиники. Скандал между Тимати и Биланом Тимати и Билан долгое время ругались в соцсетях Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Тимати и Дима Билан устроили скандал в Сети в 2014 году: первый назвал второго гомосексуалистом и наркоманом, второй в ответ напомнил, что Тимати снимался у него в массовке много лет назад. После просмотра видеозаписи одного из концертов Билана, где он извинялся перед аудиторией за свое плохое самочувствие, Тимати обвинил певца в употреблении наркотиков, рекомендуя ему пройти лечение. В защиту певца встала Яна Рудковская, обвинившая Тимати в попытке набрать популярность за счет оскорбления коллег и предупредившая о возможности судебного разбирательства. Однако вскоре Билан и Тимати заключили перемирие. Билан на «голой вечеринке»: скандал и поездка в ДНР В Москве в клубе Mutabor в декабре 2023 года состоялась провокационная вечеринка, организованная блогером и телеведущей Анастасией Ивлеевой. На открытии мероприятия присутствовали такие знаменитости, как Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита, Анна Asti, Джиган и Ксения Собчак и другие. Установленный дресс-код «почти голый» подразумевал ношение одежды, демонстрирующей значительные участки тела. Проведение этой вечеринки вылилось в большой скандал, который негативно повлиял на карьеры многих из ее участников. В итоге Билан принес публичные извинения. Он подчеркнул, что его присутствие на подобных мероприятиях является частью профессиональной деятельности. После скандальной вечеринки в начале 2024 года артист посетил Донбасс, где оказал гуманитарную помощь и поддержку бойцам, выступил перед ними и посетил приюты для животных. В одном из приютов он встретил черного кота, которого забрал с собой в Москву. Как сейчас живет Дима Билан Дима Билан активно гастролирует по России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сегодня артист продолжает выступать на главных площадках России и гастролирует по регионам со своими концертами. Кроме того, он является наставником шоу «Голос» с 2012 года. В декабре 2024 года певец обратил на себя внимание поклонниц, надев обручальное кольцо на безымянный палец. Позже он объяснил, что загадочное кольцо всего лишь оберег, который так понравился звезде шоу-бизнеса, что музыкант с украшением практически не расстается, пишет «СтарХит». Как певец отпразднует 43-летие Для торжества артист арендовал огромный исторический особняк в центре Москвы, где соберется около 120 гостей, сообщает НТВ. Дима сообщил, что на столах будут национальные блюда — татарская, кабардинская, карачаевская, так гости приедут из этих республик. Также он попросил своих друзей не дарить подарки, а отправить эти деньги на благотворительность. По словам Билана, только в этом году он отдал на благотворительность уже 18–19 миллионов рублей.

