Названы самые популярные причины разводов в новогодние праздники

Длительные выходные и мотивация начать жизнь с «чистого листа» часто становятся причинами разводов среди семейных пар в новогодние праздники. Об этом рассказал семейный психолог Илья Шукшин.
«Новогодние разводы — это известная история, но сам Новый год здесь ни при чем. У людей копится негатив друг на друга. <...> Во-первых, у нас несколько нерабочих дней, нет переключения на другие дела и темы», — передают слова Шукшина «Аргументы недели». Он добавил, что также с наступлением Нового года многие из нас ощущают психологическую мотивацию к началу «новой» жизни, стремясь внести изменения в свое существование.
Еще одной причиной семейных разладов в новогодние праздники является алкоголь. По словам психолога, он становится причиной обострения давних конфликтов. Однако такие споры редко приводят к конструктивному решению и заканчиваются окончательным разрывом отношений. Шукшин порекомендовал избегать принятия важных решений и стремиться к предотвращению эскалации конфликтов в преддверии Нового года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.