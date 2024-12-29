Названы самые популярные причины разводов в новогодние праздники

Психолог Шукшин: желание изменить жизнь в новом году становится причиной развода
© Служба новостей «URA.RU»
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Длительные выходные обостряют конфликты в семейных парах
Длительные выходные обостряют конфликты в семейных парах Фото:

Длительные выходные и мотивация начать жизнь с «чистого листа» часто становятся причинами разводов среди семейных пар в новогодние праздники. Об этом рассказал семейный психолог Илья Шукшин.

«Новогодние разводы — это известная история, но сам Новый год здесь ни при чем. У людей копится негатив друг на друга. <...> Во-первых, у нас несколько нерабочих дней, нет переключения на другие дела и темы», — передают слова Шукшина «Аргументы недели». Он добавил, что также с наступлением Нового года многие из нас ощущают психологическую мотивацию к началу «новой» жизни, стремясь внести изменения в свое существование.

Еще одной причиной семейных разладов в новогодние праздники является алкоголь. По словам психолога, он становится причиной обострения давних конфликтов. Однако такие споры редко приводят к конструктивному решению и заканчиваются окончательным разрывом отношений. Шукшин порекомендовал избегать принятия важных решений и стремиться к предотвращению эскалации конфликтов в преддверии Нового года.

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Длительные выходные и мотивация начать жизнь с «чистого листа» часто становятся причинами разводов среди семейных пар в новогодние праздники. Об этом рассказал семейный психолог Илья Шукшин. «Новогодние разводы — это известная история, но сам Новый год здесь ни при чем. У людей копится негатив друг на друга. <...> Во-первых, у нас несколько нерабочих дней, нет переключения на другие дела и темы», — передают слова Шукшина «Аргументы недели». Он добавил, что также с наступлением Нового года многие из нас ощущают психологическую мотивацию к началу «новой» жизни, стремясь внести изменения в свое существование. Еще одной причиной семейных разладов в новогодние праздники является алкоголь. По словам психолога, он становится причиной обострения давних конфликтов. Однако такие споры редко приводят к конструктивному решению и заканчиваются окончательным разрывом отношений. Шукшин порекомендовал избегать принятия важных решений и стремиться к предотвращению эскалации конфликтов в преддверии Нового года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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