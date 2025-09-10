Суд вынес приговор по делу о хищении при строительстве Нахимовского училища

Суд приговорил Алексея Ширинкина к четырем годам лишения свободы
Суд приговорил Алексея Ширинкина к четырем годам лишения свободы

Бывший начальник отдела капитального строительства Балтийского флота Алексей Ширинкин признан виновным по делу о хищении средств при строительстве филиала Нахимовского училища в Калининграде, сообщили в Следственном комитете РФ. Ширинкин приговорен к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима с запретом занимать руководящие должности в коммерческих организациях на два года.

«Ширинкин признан виновным в мошенничестве и служебном подлоге при выполнении государственного оборонного заказа (ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 292 УК РФ)», — приводится в сообщении в официальном telegram-канале СК. В ведомстве объяснили, что Ширинкин вместе с соучастниками предоставил заведомо ложные финансовые документы о стоимости и объеме работ по многомиллиардному госконтракту

Ширинкин похитил свыше 290 миллионов рублей при строительстве филиала Нахимовского училища в Калининграде, предоставив ложные документы о стоимости и объеме работ. Уголовные дела в отношении его соучастников продолжают рассматриваться.

