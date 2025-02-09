Катя Лель записала новую песню с автором трека «Сигма бой»

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Катя Лель записала новый трек с автором песни «Сигма бой»
Катя Лель записала новый трек с автором песни «Сигма бой» Фото:

Российская исполнительница Катя Лель записала совместную песню с 11-летней Светланой Чертищевой (Betsy), известной по треку «Сигма бой», ставшим мировым хитом. Об этом рассказал отец девочки журналистам. 

«Певицы Катя Лель и Betsy, известная по треку „Сигма бой“, записали совместную песню „Делулу“», — рассказал отец девочки Михаил Чертищев в беседе с РЕН ТВ. Сама Лель также заверила, что новый трек станет новым хитом. 

Трек «Сигма бой» ворвался в топ-10 мирового танцевального чарта Billboard в октябре прошлого года. Причем изначально авторы трека опубликовали свое произведение в Tik Tok. Композицию создали 12-летняя Мария Яновская и 11-летняя Betsy. 

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Российская исполнительница Катя Лель записала совместную песню с 11-летней Светланой Чертищевой (Betsy), известной по треку «Сигма бой», ставшим мировым хитом. Об этом рассказал отец девочки журналистам.  «Певицы Катя Лель и Betsy, известная по треку „Сигма бой“, записали совместную песню „Делулу“», — рассказал отец девочки Михаил Чертищев в беседе с РЕН ТВ. Сама Лель также заверила, что новый трек станет новым хитом.  Трек «Сигма бой» ворвался в топ-10 мирового танцевального чарта Billboard в октябре прошлого года. Причем изначально авторы трека опубликовали свое произведение в Tik Tok. Композицию создали 12-летняя Мария Яновская и 11-летняя Betsy. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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