Катя Лель записала новую песню с автором трека «Сигма бой»

Российская исполнительница Катя Лель записала совместную песню с 11-летней Светланой Чертищевой (Betsy), известной по треку «Сигма бой», ставшим мировым хитом. Об этом рассказал отец девочки журналистам.
«Певицы Катя Лель и Betsy, известная по треку „Сигма бой“, записали совместную песню „Делулу“», — рассказал отец девочки Михаил Чертищев в беседе с РЕН ТВ. Сама Лель также заверила, что новый трек станет новым хитом.
Трек «Сигма бой» ворвался в топ-10 мирового танцевального чарта Billboard в октябре прошлого года. Причем изначально авторы трека опубликовали свое произведение в Tik Tok. Композицию создали 12-летняя Мария Яновская и 11-летняя Betsy.
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