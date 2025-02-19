Лавров заявил о начале нормализации отношений между Россией и США

Между Россией и США начался процесс нормализации отношений на разных направлениях. Такое мнение выразил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Движение к нормализации отношений РФ и США на всех направлениях начинается», — заявил Лавров на правительственном часе в Государственной думе. Трансляция проходит на телеканале «Россия 24». По словам министра, американская сторона на переговорах подчеркнула, что различия в интересах государств не должны приводить к конфронтации.
Также Лавров упомянул о необходимости «разгрести» наследие администрации экс-президента США Джо Байдена и подчеркнул, что хотя национальные интересы РФ и США никогда не совпадут полностью, при совпадении интересов стороны должны извлекать выгоду. Глава МИД РФ отметил слова государственного секретаря США Марко Рубио о том, что администрация президента Дональда Трампа опирается на признание национальных интересов стран во время процесса переговоров.
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