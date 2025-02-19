Лавров заявил о начале нормализации отношений между Россией и США

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Лавров заявил, что в ближайшее время США и РФ предстоит разобраться с наследием Байдена
Лавров заявил, что в ближайшее время США и РФ предстоит разобраться с наследием Байдена Фото:

Между Россией и США начался процесс нормализации отношений на разных направлениях. Такое мнение выразил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. 

«Движение к нормализации отношений РФ и США на всех направлениях начинается», — заявил Лавров на правительственном часе в Государственной думе. Трансляция проходит на телеканале «Россия 24». По словам министра, американская сторона на переговорах подчеркнула, что различия в интересах государств не должны приводить к конфронтации.

Также Лавров упомянул о необходимости «разгрести» наследие администрации экс-президента США Джо Байдена и подчеркнул, что хотя национальные интересы РФ и США никогда не совпадут полностью, при совпадении интересов стороны должны извлекать выгоду. Глава МИД РФ отметил слова государственного секретаря США Марко Рубио о том, что администрация президента Дональда Трампа опирается на признание национальных интересов стран во время процесса переговоров.

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Между Россией и США начался процесс нормализации отношений на разных направлениях. Такое мнение выразил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.  «Движение к нормализации отношений РФ и США на всех направлениях начинается», — заявил Лавров на правительственном часе в Государственной думе. Трансляция проходит на телеканале «Россия 24». По словам министра, американская сторона на переговорах подчеркнула, что различия в интересах государств не должны приводить к конфронтации. Также Лавров упомянул о необходимости «разгрести» наследие администрации экс-президента США Джо Байдена и подчеркнул, что хотя национальные интересы РФ и США никогда не совпадут полностью, при совпадении интересов стороны должны извлекать выгоду. Глава МИД РФ отметил слова государственного секретаря США Марко Рубио о том, что администрация президента Дональда Трампа опирается на признание национальных интересов стран во время процесса переговоров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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