WSJ раскрыла план Трампа по мирному соглашению на Украине

Мирное соглашение по Украине, которое планирует заключить президент США Дональд Трамп, не будет предусматривать гарантии оказания помощи в конфликте или обязательства по дислокации американских войск в страну. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленные источники в администрации Белого дома.
«Мирное соглашение, которое заключает Трамп, не будет включать гарантии будущей помощи в конфликте или какие-либо обязательства по отправке американских военных в регион», — пишет издание. Там добавили, что стратегия Великобритании и Франции по размещению европейских военных контингентов на территории Украины частично направлена на использование склонности Трампа к транзакционным отношениям.
На этой неделе президент Франции Эммануэль Макрон посетил Вашингтон, где провел более часа наедине с Трампом. В ходе встречи он настаивал на том, чтобы США предоставили военную поддержку для потенциального размещения 30 тысяч солдат Великобритании и Франции на Украине в рамках мирного соглашения с Россией.
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