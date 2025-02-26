WSJ раскрыла план Трампа по мирному соглашению на Украине

WSJ: мирное соглашение Трампа не будет включать гарантии помощи Украине
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Трамп не будет давать гарантий помощи Украине в конфликте, пишет WSJ
Трамп не будет давать гарантий помощи Украине в конфликте, пишет WSJ Фото:
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Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Мирное соглашение по Украине, которое планирует заключить президент США Дональд Трамп, не будет предусматривать гарантии оказания помощи в конфликте или обязательства по дислокации американских войск в страну. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленные источники в администрации Белого дома.

«Мирное соглашение, которое заключает Трамп, не будет включать гарантии будущей помощи в конфликте или какие-либо обязательства по отправке американских военных в регион», — пишет издание. Там добавили, что стратегия Великобритании и Франции по размещению европейских военных контингентов на территории Украины частично направлена на использование склонности Трампа к транзакционным отношениям.

На этой неделе президент Франции Эммануэль Макрон посетил Вашингтон, где провел более часа наедине с Трампом. В ходе встречи он настаивал на том, чтобы США предоставили военную поддержку для потенциального размещения 30 тысяч солдат Великобритании и Франции на Украине в рамках мирного соглашения с Россией. 

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Мирное соглашение по Украине, которое планирует заключить президент США Дональд Трамп, не будет предусматривать гарантии оказания помощи в конфликте или обязательства по дислокации американских войск в страну. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленные источники в администрации Белого дома. «Мирное соглашение, которое заключает Трамп, не будет включать гарантии будущей помощи в конфликте или какие-либо обязательства по отправке американских военных в регион», — пишет издание. Там добавили, что стратегия Великобритании и Франции по размещению европейских военных контингентов на территории Украины частично направлена на использование склонности Трампа к транзакционным отношениям. На этой неделе президент Франции Эммануэль Макрон посетил Вашингтон, где провел более часа наедине с Трампом. В ходе встречи он настаивал на том, чтобы США предоставили военную поддержку для потенциального размещения 30 тысяч солдат Великобритании и Франции на Украине в рамках мирного соглашения с Россией. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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