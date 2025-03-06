The Spectator: отсутствие разведданных США оставило ВСУ «без глаз»

Прекращение обмена разведданными со стороны США серьезно отразится на ВСУ. Об этом пишет британский журнал The Spectator.
«Остановка обмена разведданными со стороны Трампа нанесет серьезный удар по Украине», — говорится в материале журнала. Там добавили, что это решение мгновенно сказалось на способностях ВСУ, в отличие от остановки поставок вооружения, которые окажут эффект через несколько месяцев.
Украина получала важные данные благодаря спутниковой съемке и различным разведывательным самолетам, что позволяло ей иметь четкую картину на поле боя. Украинская разведка не в состоянии полностью восполнить этот объем информации, заключил автор статьи.
Согласно информации Sky News, США прекратили передачу Украине разведданных, которые могут быть использованы для атак на Россию. Источник уточнил, что обмен разведывательной информацией продолжается, но в ограниченном объеме, и охарактеризовал это решение как «избирательное».
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