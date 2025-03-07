В Польше введут обязательные военные сборы для мужчин

Польские власти планируют ввести обязательные военные сборы для всех взрослых граждан страны мужского пола. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.
«Идут подготовительные работы для масштабных военных сборов для каждого взрослого мужчины в Польше», — сообщил Дональд Туск во время своего выступления в Сейме, информацию о котором транслировал телеканал TVP Info. Детали и формат проведения данных сборов еще предстоит разработать. Ожидается, что Министерство обороны Польши представит конкретную модель организации военных сборов до конца 2025 года.
На этом выступлении Туск также заявил о том, что Польша должна получить ядерное и другие виды неконвенционального оружия. В частности, страна ведет переговоры с Францией об участии в программе ядерного зонтика, пишет RT.
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