В Польше введут обязательные военные сборы для мужчин

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Минобороны Польши должно разработать программу для военных сборов мужчин страны
Минобороны Польши должно разработать программу для военных сборов мужчин страны Фото:

Польские власти планируют ввести обязательные военные сборы для всех взрослых граждан страны мужского пола. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

«Идут подготовительные работы для масштабных военных сборов для каждого взрослого мужчины в Польше», — сообщил Дональд Туск во время своего выступления в Сейме, информацию о котором транслировал телеканал TVP Info. Детали и формат проведения данных сборов еще предстоит разработать. Ожидается, что Министерство обороны Польши представит конкретную модель организации военных сборов до конца 2025 года.

На этом выступлении Туск также заявил о том, что Польша должна получить ядерное и другие виды неконвенционального оружия. В частности, страна ведет переговоры с Францией об участии в программе ядерного зонтика, пишет RT.

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Польские власти планируют ввести обязательные военные сборы для всех взрослых граждан страны мужского пола. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. «Идут подготовительные работы для масштабных военных сборов для каждого взрослого мужчины в Польше», — сообщил Дональд Туск во время своего выступления в Сейме, информацию о котором транслировал телеканал TVP Info. Детали и формат проведения данных сборов еще предстоит разработать. Ожидается, что Министерство обороны Польши представит конкретную модель организации военных сборов до конца 2025 года. На этом выступлении Туск также заявил о том, что Польша должна получить ядерное и другие виды неконвенционального оружия. В частности, страна ведет переговоры с Францией об участии в программе ядерного зонтика, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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