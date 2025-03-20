Утром в центре Севастополя оцепили здание Заксобрания после того, как под автомобилем Range Rover нашли подозрительный сверток, который, предположительно, может оказаться взрывным устройством. Движение в центре города перекрыто. Что известно о происшествии — в материале URA.RU.
Что произошло
Сверток заметили во время планового осмотра автомобилей. Машина должна была заехать на территорию Заксобрания, но во время обязательного осмотра перед въездом сотрудники охраны обнаружили подозрительный сверток, прикрепленный под днищем со стороны водительского места, сообщает telegram-канал Baza. На место немедленно вызвали взрывотехников, а территорию в радиусе нескольких сотен метров оцепили сотрудники Росгвардии и полиции. За рулем автомобиля находился экс-сенатор Совета Федерации и нынешний депутат Заксобрания Сергей Колбин.
Подробности инцидента
По информации URA.RU, предположительно, взрывное устройство не смогло активироваться. На месте работают саперы и экстренные службы, проверка продолжается. Из-за оцепления центр Севастополя парализован. Власти временно изменили маршруты общественного транспорта.
Кто такой Сергей Колбин, под машиной которого был найден сверток
Колбин с 2004 по 2016 год он командовал спецподразделением «Беркут» в Крыму, участвовал в обеспечении порядка на Майдане в Киеве с ноября 2013-го по февраль 2014-го, возглавляя группу из 50 бойцов. После присоединения Крыма к России он перешел на службу в РФ, став сначала начальником Управления Росгвардии по Севастополю, а затем замначальником по Крыму. С 2020 года представлял Севастополь в Совфеде, а ныне — депутат Заксобрания. На Украине ему заочно предъявлены обвинения в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и превышении полномочий.
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