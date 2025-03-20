МИД РФ: ВСУ создавали секретные тюрьмы и пытали пленных

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Речь в докладе Мирошника идет об обмене, который прошел 5 февраля 2025 года по формуле 150 на 150
Речь в докладе Мирошника идет об обмене, который прошел 5 февраля 2025 года по формуле 150 на 150 Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Министерство иностранных дел России заявило, что ВС Украины создавали секретные тюрьмы, где пытали военнопленных. Узников держали, в том числе, на территории Курской области. Об этом говорится в докладе посла по особым поручениям МИД Родиона Мирошника, информация основана на заявлениях освобожденных 5 февраля 2025 года российских пленных. 

«Подавляющее большинство опрошенных военнослужащих, освобожденных из украинского плена, указывают на системные пытки, истязания и унижения, которым подвергались бойцы, находившиеся во власти украинских вооруженных формирований. Наибольшее количество издевательств фиксировалось в „секретных тюрьмах“», — доложил Мирошник. Документ изучили журналисты «Коммерсант». 

В докладе Мирошника сказано, что украинские спецслужбы эксплуатируют закрытые тюремные учреждения для извлечения информации с помощью запретных методов допроса. Такие тюрьмы функционируют в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также на территориях Курской области, которые до этого контролировались ВСУ. Утверждается, что места содержания заключенных оборудованы в подвалах частных жилых домов, а также в сараях, гаражах и на территориях промышленных объектов.

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Министерство иностранных дел России заявило, что ВС Украины создавали секретные тюрьмы, где пытали военнопленных. Узников держали, в том числе, на территории Курской области. Об этом говорится в докладе посла по особым поручениям МИД Родиона Мирошника, информация основана на заявлениях освобожденных 5 февраля 2025 года российских пленных.  «Подавляющее большинство опрошенных военнослужащих, освобожденных из украинского плена, указывают на системные пытки, истязания и унижения, которым подвергались бойцы, находившиеся во власти украинских вооруженных формирований. Наибольшее количество издевательств фиксировалось в „секретных тюрьмах“», — доложил Мирошник. Документ изучили журналисты «Коммерсант».  В докладе Мирошника сказано, что украинские спецслужбы эксплуатируют закрытые тюремные учреждения для извлечения информации с помощью запретных методов допроса. Такие тюрьмы функционируют в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также на территориях Курской области, которые до этого контролировались ВСУ. Утверждается, что места содержания заключенных оборудованы в подвалах частных жилых домов, а также в сараях, гаражах и на территориях промышленных объектов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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