Ветераны СВО и патриоты запустили сайт со списком русофобов

Инициативная группа граждан, состоящая из ветеранов спецоперации и патриотически настроенных россиян, запустила платформу для публикации списка организаций и лиц, которые, по их мнению, действуют против интересов России. Об этом сообщила пресс-служба проекта. Новые данные будут добавляться на сайт каждый понедельник.
«Инициативная группа, состоящая из ветеранов СВО и патриотически настроенных россиян, решила запустила сайт. Каждый понедельник на сайте будут публиковаться новые лица и организации-русофобы», — передает РАПСИ сообщение пресс-службы.
На сайте «Русофобы» будут опубликованы сведения о тех, кто, по мнению авторов проекта, пытается дестабилизировать общественно-политическую обстановку в России, вносить раскол в общество и наносить ущерб стране на международной арене. Создатели сайта утверждают, что в список попадут все, кто работает против интересов РФ, при этом информация будет включать данные о лицах и организациях, включая места работы и жительства.
Создатели сайта подчеркивают, что граждане России должны иметь представление о лицах, которые представляют угрозу нацбезопасности. К ним инициаторы относят эмигрировавших либералов, занимающихся продвижением антироссийских настроений под маской защиты демократических ценностей и получающих финансирование от западных фондов; артистов, долгие годы пользовавшихся любовью и поддержкой народа, но начавших критиковать Россию и ее жителей; иностранные организации, осуществляющие активные диверсии против российского государства; иностранные фонды, пытающиеся осуществить на территории России сценарии так называемых цветных революций.
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