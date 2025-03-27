Появилось видео с российского судна, загоревшегося в Южной Корее

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Южной Корее из-за пожара на судне пострадали шесть моряков
В Южной Корее из-за пожара на судне пострадали шесть моряков Фото:

На российском судне в Южной Корее 26 марта произошел пожар после взрыва. В интернете появилось видео с места происшествия.

«Видео снято через небольшой промежуток времени после взрыва. По неподтвержденной информации произошел взрыв турбины», — пишет telegram-канал «Моряки РФ. Медиа Центр».

Ранее в Южной Корее на борту грузового судна произошел взрыв, за которым последовал пожар. Этот инцидент случился на рефрижераторном судне, предназначенном для перевозки скоропортящихся продуктов.

В результате происшествия получили травмы шесть российских моряков. Всего в составе экипажа было 23 россиянина. Позже рефрижераторное судно из России было отбуксировано в порт Камчхон в Южной Корее. На текущий момент жизни российских граждан, находящихся на борту, ничего не угрожает.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На российском судне в Южной Корее 26 марта произошел пожар после взрыва. В интернете появилось видео с места происшествия. «Видео снято через небольшой промежуток времени после взрыва. По неподтвержденной информации произошел взрыв турбины», — пишет telegram-канал «Моряки РФ. Медиа Центр». Ранее в Южной Корее на борту грузового судна произошел взрыв, за которым последовал пожар. Этот инцидент случился на рефрижераторном судне, предназначенном для перевозки скоропортящихся продуктов. В результате происшествия получили травмы шесть российских моряков. Всего в составе экипажа было 23 россиянина. Позже рефрижераторное судно из России было отбуксировано в порт Камчхон в Южной Корее. На текущий момент жизни российских граждан, находящихся на борту, ничего не угрожает.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...