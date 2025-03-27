Появилось видео с российского судна, загоревшегося в Южной Корее

На российском судне в Южной Корее 26 марта произошел пожар после взрыва. В интернете появилось видео с места происшествия.
«Видео снято через небольшой промежуток времени после взрыва. По неподтвержденной информации произошел взрыв турбины», — пишет telegram-канал «Моряки РФ. Медиа Центр».
Ранее в Южной Корее на борту грузового судна произошел взрыв, за которым последовал пожар. Этот инцидент случился на рефрижераторном судне, предназначенном для перевозки скоропортящихся продуктов.
В результате происшествия получили травмы шесть российских моряков. Всего в составе экипажа было 23 россиянина. Позже рефрижераторное судно из России было отбуксировано в порт Камчхон в Южной Корее. На текущий момент жизни российских граждан, находящихся на борту, ничего не угрожает.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.