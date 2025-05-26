Ведомости: Кремль готовится к изменениям во внутриполитическом блоке

В Кремле рассматривают потенциальные корректировки во внутриполитическом блоке, обусловленные увеличением полномочий первого заместителя Руководителя Администрации Президента (АП) Сергея Кириенко. Обсуждаются различные сценарии перераспределения функций от руководителя АП Дмитрия Козака. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Администрация [президента] — это же подвижный механизм достаточно. Поэтому да, действительно, разные вопросы на каких-то стадиях могут передаваться от одного [заместителя руководителя АП] к другому», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, действительно ли происходит перераспределение полномочий между Козаком и Кириенко. Его слова приводят «Ведомости».
Кроме того, издание, ссылаясь на три федеральных чиновника и четыре собеседника близких к Кремлю, выделяет три возможных варианта реорганизации. Согласно первому сценарию, планируется формирование нового управления, которое будет подчиняться Кириенко и заниматься вопросами внешней политики. Второй вариант предусматривает передачу Кириенко одного или двух уже существующих управлений, отвечающих за соответствующие направления, в том числе управления по межрегиональным и культурным связям с зарубежными государствами, а также управления по приграничному сотрудничеству.
Наиболее вероятным вариантом развития событий эксперты называют формирование новых подразделений в составе управлений, входящих во внутриполитический блок. Эти структуры будут отвечать за новые направления, которые, предположительно, будут переданы под руководство Кириенко — скорее всего, в рамках управления внутренней политики или отдела по мониторингу социальных процессов.
В настоящее время под руководством Кириенко находятся четыре подразделения АП: управление президента по внутренней политике, управление по мониторингу и анализу социальных процессов, управление по общественным проектам, а также управление, отвечающее за развитие информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи.
Ранее Кириенко пообещал проработать возможность включения срока участия в СВО в период стажа госслужбы. Он отметил, что данная инициатива будет урегулирована и законодательно оформлена на федеральном уровне, сообщает «Царьград».
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