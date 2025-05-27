Якушев рассказал, что помогает России победить в СВО

При поддержке «Единой России» в сфере малого и среднего предпринимательства (МСП) принят ряд ключевых решений: стимулирование кредитования, лизинга, развитие инфраструктуры поддержки в регионах и другие. И именно такой бизнес помогает России ковать победу в СВО, сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев на Всероссийском бизнес-слете «Предприниматели Победы».
«Они (ключевые решения, — прим. URA.RU) касаются стимулирования кредитования, лизинга, продления зонтичных поручительств, снижения налоговой нагрузки для обрабатывающих производств, расширения доступа МСП к закупкам крупных заказчиков, развития инфраструктуры поддержки МСП в регионах и многого другого», — передали слова Владимира Якушева на официальном сайте ЕР. Он подчеркнул, что во время спецоперации предприниматели помогают ковать победу: собирают дроны, шьют обмундирование и доставляют гумпомощь войскам. Секретарь Генсовета ЕР добавил, что бизнес стимулирует развитие городов, поселков и, в конечном счете, страны в целом.
В настоящее время к реализации по всей России готовится проект «СВОй бизнес», по которому ЕР получает все больше запросов от регионов, предпринимателей, участников спецоперации, отметил Якушев. А партпроект «Предпринимательство» помогает предпринимателям получать кредиты, проводит консультации, собирать обратную связь.
Сейчас у МСП есть несколько точек роста, отметил председатель общественного совета партпроекта «Предпринимательство» Александр Калинин:
- малый бизнес должен достичь доходности на 20% выше, чем рост ВВП, что очень непросто при нынешнем росте издержек предприятий из-за кредитной ставки в 21%;
- необходимо расширить Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД);
- увеличить затраты государства на промышленную ипотеку, поскольку нынешних девяти млрд не хватает;
- расширить эксперимент с нулевым НДС, чтобы "обелить" бизнес — создать условия, при которых в легальном бизнесе будет работать выгоднее, чем в нелегальном.
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