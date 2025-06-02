В МИД Украины отреагировали на меморандум, переданный Россией на переговорах

МИД Украины: Киев даст ответ на меморандум от России после изучения
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Киев изучит меморандум от России по урегулированию конфликта, сказали в МИД Украины
Киев изучит меморандум от России по урегулированию конфликта, сказали в МИД Украины Фото:

МИД Украины заявил о намерении внимательно изучить меморандум, предложенный Россией в рамках урегулирования, и пообещал предоставить официальный ответ после завершения анализа документа. Об этом сообщили в ведомстве.

"Украина изучит российский меморандум об урегулировании, даст ответ — украинский МИД", — сообщили в украинском министерстве. Сообщение передает ТАСС.

Ранее в МИД РФ сообщали, что работа над проектом меморандума по урегулированию конфликта продолжается и документ будет содержать ключевые позиции, включая сроки возможного заключения мирного соглашения и условия прекращения огня. По итогу документ был передан Украине во время переговоров в Стамбуле, которые прошли 2 июня. Она продлилась менее двух часов. URA.RU проводило трансляцию мероприятия. 

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МИД Украины заявил о намерении внимательно изучить меморандум, предложенный Россией в рамках урегулирования, и пообещал предоставить официальный ответ после завершения анализа документа. Об этом сообщили в ведомстве. "Украина изучит российский меморандум об урегулировании, даст ответ — украинский МИД", — сообщили в украинском министерстве. Сообщение передает ТАСС. Ранее в МИД РФ сообщали, что работа над проектом меморандума по урегулированию конфликта продолжается и документ будет содержать ключевые позиции, включая сроки возможного заключения мирного соглашения и условия прекращения огня. По итогу документ был передан Украине во время переговоров в Стамбуле, которые прошли 2 июня. Она продлилась менее двух часов. URA.RU проводило трансляцию мероприятия. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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