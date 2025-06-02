В МИД Украины отреагировали на меморандум, переданный Россией на переговорах

МИД Украины заявил о намерении внимательно изучить меморандум, предложенный Россией в рамках урегулирования, и пообещал предоставить официальный ответ после завершения анализа документа. Об этом сообщили в ведомстве.
"Украина изучит российский меморандум об урегулировании, даст ответ — украинский МИД", — сообщили в украинском министерстве. Сообщение передает ТАСС.
Ранее в МИД РФ сообщали, что работа над проектом меморандума по урегулированию конфликта продолжается и документ будет содержать ключевые позиции, включая сроки возможного заключения мирного соглашения и условия прекращения огня. По итогу документ был передан Украине во время переговоров в Стамбуле, которые прошли 2 июня. Она продлилась менее двух часов. URA.RU проводило трансляцию мероприятия.
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