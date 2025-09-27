Части 95-й бригады ВСУ почти полностью уничтожены под Красноармейским

ВСУ потеряли около сотни солдат после переброски под Красноармейск, сообщил источник
ВСУ потеряли около сотни солдат после переброски под Красноармейск, сообщил источник
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Части 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины, которые были переброшены из Сумской области в район Красноармейска (украинское наименование Покровск — прим. URA.RU), практически полностью уничтожены. Об этом сообщил источник в российских силовых структурах.

«„Пожарная команда“ — 95-я ОДШБр — практически уничтожена после переброски из Сумской области под Покровск», — сказал собеседник. Его слова приводит ТАСС.

По утверждению источника, после передислокации части подразделений 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады из Сумской области в район Красноармейска, в бригаде числятся без вести пропавшими свыше 100 военнослужащих. Соответствующую информацию предоставили родственники пропавших.

Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил, что украинское командование перебросило самые боеспособные части в район Красноармейска, в результате чего другие направления оказались ослаблены. По его словам, такие действия создают для российской армии благоприятные возможности. Герасимов также отметил, что обстановка на линии боевого соприкосновения остается под контролем российских войск, передает 360.ru.

