Россиянка с детьми сбежала в индийскую пещеру

Россиянка с двумя дочками стала жить в лесу Индии, чтобы уйти от городской жизни
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Россиянку нашли живущей в индийской пещере с дочерьми
Россиянку нашли живущей в индийской пещере с дочерьми Фото:

40-летняя гражданка России Нина Кутина вместе с двумя дочерьми шести и четырех лет добровольно поселилась в лесу в окрестностях Гокарны, штата Карнатака на юге Индии, чтобы уйти от городской жизни. Об этом сообщают индийские СМИ.

«Я готовила еду на огне или газовом баллоне, в зависимости от сезона, и покупала продукты в соседней деревне. Мы рисовали, пели песни, читали книги и жили мирно», — цитирует женщину The Guardian. По словам Нины Кутиной, решение переехать в лес было осознанным. Она хотела оградить детей от современной городской среды и дать им возможность жить на природе. 

Семья обустроилась в пещере, вход в которую был прикрыт занавесом из красных сари (традиционная женская одежда на Индийском субконтиненте). Для приготовления пищи использовали сезонные продукты, закупая их в ближайшей деревне. Девочки получали домашнее образование и свободное время проводили за творческими занятиями.

Полиция обнаружила россиянку с детьми во время патрулирования туристической зоны в холмистой лесной местности Гокарны. Внимание офицеров привлек необычный занавес на деревьях, за которым оказался вход в пещеру.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
40-летняя гражданка России Нина Кутина вместе с двумя дочерьми шести и четырех лет добровольно поселилась в лесу в окрестностях Гокарны, штата Карнатака на юге Индии, чтобы уйти от городской жизни. Об этом сообщают индийские СМИ. «Я готовила еду на огне или газовом баллоне, в зависимости от сезона, и покупала продукты в соседней деревне. Мы рисовали, пели песни, читали книги и жили мирно», — цитирует женщину The Guardian. По словам Нины Кутиной, решение переехать в лес было осознанным. Она хотела оградить детей от современной городской среды и дать им возможность жить на природе.  Семья обустроилась в пещере, вход в которую был прикрыт занавесом из красных сари (традиционная женская одежда на Индийском субконтиненте). Для приготовления пищи использовали сезонные продукты, закупая их в ближайшей деревне. Девочки получали домашнее образование и свободное время проводили за творческими занятиями. Полиция обнаружила россиянку с детьми во время патрулирования туристической зоны в холмистой лесной местности Гокарны. Внимание офицеров привлек необычный занавес на деревьях, за которым оказался вход в пещеру.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...