Россиянка с детьми сбежала в индийскую пещеру

40-летняя гражданка России Нина Кутина вместе с двумя дочерьми шести и четырех лет добровольно поселилась в лесу в окрестностях Гокарны, штата Карнатака на юге Индии, чтобы уйти от городской жизни. Об этом сообщают индийские СМИ.
«Я готовила еду на огне или газовом баллоне, в зависимости от сезона, и покупала продукты в соседней деревне. Мы рисовали, пели песни, читали книги и жили мирно», — цитирует женщину The Guardian. По словам Нины Кутиной, решение переехать в лес было осознанным. Она хотела оградить детей от современной городской среды и дать им возможность жить на природе.
Семья обустроилась в пещере, вход в которую был прикрыт занавесом из красных сари (традиционная женская одежда на Индийском субконтиненте). Для приготовления пищи использовали сезонные продукты, закупая их в ближайшей деревне. Девочки получали домашнее образование и свободное время проводили за творческими занятиями.
Полиция обнаружила россиянку с детьми во время патрулирования туристической зоны в холмистой лесной местности Гокарны. Внимание офицеров привлек необычный занавес на деревьях, за которым оказался вход в пещеру.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.