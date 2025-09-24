Правительство направит десятки триллионов рублей на исполнение соцобязательств

Правительство России в течение трех лет планирует направить около 60 трлн рублей на исполнение социальных обязательств. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
«Глава государства подчеркивал, что исполнение социальных обязательств относится к вопросам первостепенного значения, правительство ведет такую работу в том числе через социальный фонд. Всего в течение трех лет планируем направить на реализацию таких задач около 60 триллионов рублей», — заявил Михаил Мишустин, его слова передали в telegram-канале Правительства РФ. Значительная часть этих средств предусмотрена проектом бюджета Фонда пенсионного и социального страхования, который был рассмотрен кабмином.
Более половины из выделенных ресурсов будет направлено на пенсионное обеспечение, включая ежегодную индексацию пенсий. Кроме того, предусмотрены выплаты семьям с детьми, а также специальные меры поддержки для участников специальной военной операции и их семей. В рамках бюджета также заложены средства на пилотный проект по комплексной реабилитации и абилитации детей с ограничениями по здоровью.
В ходе заседания правительства отмечалось, что деятельность Фонда пенсионного и социального страхования ориентирована на защиту прав самых уязвимых категорий граждан: пенсионеров, людей с инвалидностью, ветеранов и семей с детьми. Проект бюджета фонда предполагает дальнейшее развитие системы социальной поддержки и усиление мер адресной помощи тем, кто в ней особенно нуждается.
