16:35 04 мая 2017 1

Пилоты пожаловались на "произвол" Росавиации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Российские пилоты и работники отрасли пожаловались в ICAO (Международная организация гражданской авиации) на действия Росавиации. Они потребовали «прекратить произвол со стороны Росавиации в отношении авиационных специалистов и учебных центров». В обращении пилотов, в частности, утверждается, что ведомство аннулировало свидетельства сотен авиационных специалистов, не объясняя причин или по-разному трактуя законы. Пилоты боятся, что в ближайшее время будет аннулирована еще тысяча свидетельств.

Так, действия Росавиации затронули бывших военных пилотов, штурманов и бортинженеров, а также частных пилотов, которые окончили негосударственные авиационные учебные центры. В Росавиации пояснили, что ведомство на протяжении нескольких лет проводит аудит деятельности авиационных учебных центров.

Останется ли страна без пилотов, чем грешат учебные центры, и стоит ли бояться непрофессиональных летчиков — в авторской колонке эксперта комитета Госдумы по транспорту, главного редактора портала Avia.ru Романа Гусарова.

Проверка негосударственных учебных центров идет уже не первый год. Какие-то заведения лишаются лицензий, какие-то пилоты, в чьих документах находят нарушения, остаются без свидетельств. Однако это не носит массового характера, как утверждают авторы жалобы.

Честно говоря, я не понимаю, кто инициировал письмо в ICAO, скорее всего, это сделано в расчете на определенный общественный резонанс. Человек, который реально работает в авиации, должен представлять, что такое ICAO и что эта организация подобными вопросами вообще не занимается.

ICAO — это международная организация при ООН, задача которой — унификация правил полетов и выработка стандартов безопасности. Выдача пилотских свидетельств — это дело исключительно национальных органов. И даже если Росавиация аннулирует сейчас все свидетельства, ни одна международная организация тут помочь не сможет, поскольку это сугубо внутреннее дело. У нас государство выдает документы, оно же может их забрать. До этого еще была попытка жаловаться в международную Ассоциацию эксплуатантов, объединяющую субъектов рынка. С тем же успехом можно писать жалобы в «Спортлото», как у Высоцкого.

Подготовка пилотов — это многоступенчатый вопрос, говорят эксперты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вместе с тем могу заверить, что Росавиация не аннулирует сейчас тысячу свидетельств, чем нас так активно пугают. Ведь таким образом ведомство просто-напросто признается в собственных ошибках. Надо понимать, что пилотские свидетельства выдают не учебные центры, а Росавиация. А раз так, то получится, что у нас тысячи фальшивых пилотов. После этого чиновникам остается только застрелиться.

Кроме того, если даже представить, что Росавиация вдруг отважится пойти на такой шаг, то взбунтуются авиакомпании, которые будут обязательно обращаться к президенту. Такой шаг автоматически лишает компании многих сотрудников — сейчас летний сезон, пик перевозок, самолеты ставятся на прикол, пассажиры не вывезены, транспортный коллапс, социальная напряженность. Это убийство всей отрасли!

В то же время следует признать, что проблема с обучением в учебных центрах действительно существует. Например, не столь давно было громкое дело, когда учебный центр фактически продавал пилотские свидетельства. Довольно часто выявляются и мелкие нарушения.

Бывает, что учебные центры занимаются приписками по налету часов. Примерно такая же ситуация, как в автошколах — помнится, я проехал с инструктором два часа, и он сказал — все, хватит, вроде все нормально. Так и здесь — полетал разок, ну и хватит.

Понятно, что гонять самолет — дорого, поэтому центры хотят получить деньги с минимальными затратами. Но речь идет о том, что ты получаешь право быть пилотом, но ты еще не пилот. Поэтому, когда говорят, что у нас самолетами управляют недоучки, это неверно.

Любой пилот, приходящий в авиакомпанию, в любом случае проходит тестирование. Проверяют знания теории, гоняют на тренажере, потом определяют тип воздушного судна, на котором он будет летать, и отправляют в учебный центр, чаще всего зарубежный. То есть невозможно сразу прийти в компанию и сесть за штурвал «Боинга», это просто исключено. Таким образом, этап подготовки пилота — многоступенчатый.

Прежде чем сесть вторым пилотом, человеку предстоит пройти целый цикл дорогостоящего обучения управлению конкретным самолетом. У каждого лайнера — свои особенности. Если человек доказывает, что он научился, его берут в полет в качестве стажера. Лишь потом, спустя несколько лет, он имеет шанс стать вторым пилотом. Поэтому, конечно же, пилотов-недоучек быть не может. В этом не заинтересованы сами авиакомпании.

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